HABER

Eski milletvekili Nazlıaka hakkında "hakaret" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:19 | Son Güncelleme

Eski milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili olduğu dönemde İsmail Kahraman'a hitaben "yobaz" ve "gerici" ifadelerini kullandığı iddiasıyla "hakaret" suçundan dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenledi. Nazlıaka hakkında Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili olduğu dönemde, 26. yasama yılı ve görev süresinin bitmesi nedeniyle milletvekillerine birer mektup gönderdiği belirtildi.

İddianameye göre, şüpheli Aylin Nazlıaka, müştekinin mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, İsmail Kahraman'a hitaben "yobaz" ve "gerici" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın, "yobaz" kelimesini hakaret olarak değerlendirdiği kararlarının bulunduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Aylin Nazlıaka'nın, müşteki İsmail Kahraman'a "yobaz" ve "gerici" gibi sözlerle hakaret ettiğine ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin bulunduğu bildirildi.

İddianamede, şüphelinin TCK'nın kamu görevlisine hakaret suçunu düzenleyen maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 16 Nisan 2019'da yapılmasına karar verdi.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Köpek ölülerini kefenleyip belediye binası önüne getirdiKöpek ölülerini kefenleyip belediye binası önüne getirdi
Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna ettiAnkara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aylin Nazlıaka İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu

2019 asgari ücret belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Asgari ücretten sonra o ücretler de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müsvedde' sözüne yanıt

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

Esad güçleri Menbiç'in Arimah beldesine girdi

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de Afganistan tezkeresi kabul edildi

Afganistan tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikayeti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kar geçit vermiyor! Araçlar yolda kaldı

Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

Vali Twitter'dan duyurdu... Okullara 1 gün kar tatili!

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

Defineciler 3 asırlık binayı talan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.