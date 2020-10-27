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Eski paraşütçü dünya rekoru denemesinde ölümden döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

İngiltere’de eski paraşütçü John Bream, rekor denemesinde ölümden döndü. Helikopterden 40 metre yükseklikten denize atlayan Bream'ın kazayı yaralı atlatmayı başarırken, rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

John Bream adlı esli paraşütçü, İngiltere'de helikopterle 40 metreden atlama rekorunu kırmaya çalışırken, ölümden döndü.

Sert bir şekilde suya düşerek, hastaneye kaldırılan Bream’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Bream, “Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarpmanız nedeniyle ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir” ifadelerini kullandı. Bream'in rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

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