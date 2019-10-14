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Eski pazar eski günlerine kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eski Pazar Caddesi esnafıyla bir araya geldi.Eski Pazar Caddesinin Gemlik’in önemli noktalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Sertaslan, caddede yapılacak düzenlemeler konusunda anket çalışması yaptıklarını belirtirken, yapılacak düzenleme ve kaldırım çalışmasının ardından caddenin tekrar canlanacağını da ifade etti.

Eski pazar eski günlerine kavuşacak

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Eski Pazar Caddesi esnafıyla bir araya geldi.
Eski Pazar Caddesinin Gemlik’in önemli noktalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Sertaslan, caddede yapılacak düzenlemeler konusunda anket çalışması yaptıklarını belirtirken, yapılacak düzenleme ve kaldırım çalışmasının ardından caddenin tekrar canlanacağını da ifade etti. Vakit buldukça sokaklarda halk ve esnafla bir araya geldiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bu sayede vatandaşların hiç belediyeye gelmeden meselelerini direk kendisine aktarabildiğini de ifade etti. Seçim dönemi ulaşabilir bir başkan olmanın sözünü de verdiğinin altını çizen Sertaslan, “Belediye başkanı olarak sokakta halkımızla ve esnafımızla beraber olmaya devam edeceğim” dedi.
Eski Pazar Caddesinin Gemlik’in önemli arterlerinden biri olduğunu da belirten Başkan Sertaslan, caddenin birçok sorunu olduğunu ve bu caddedeki esnafın ve halkın geçmiş dönem belediye yönetiminin onları sildiğini düşündüğünü belirterek, “Belediye olarak yaptığımız çoğu işte öncelik olarak vatandaşımızın görüşlerini alıyoruz. Personelimiz esnafları teker teker gezerek anket yaptı. Çalışmalar bitince Eski Pazar Caddesi eski günlerine kavuşacak ” diye konuştu.

Eski pazar eski günlerine kavuşacak

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