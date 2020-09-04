Eski perdeleri sakın çöpe atmayın! Bu dekorasyon fikirlerine bayılacaksınız...

Dantel ve güpür detaylarıyla bezeli tül perdeler, kaliteli kumaşlarıyla ışıldayan fon perdeler ya da güneşlikler yeniden doğuyor! Devir tasarruf devri diyoruz, öyleyse eskiyen hiçbir şeyi direkt çöpe atmıyoruz. Eğer kullanmadığınız eşyaları satamıyorsanız bağışlamayı düşünebilirsiniz. Bağışlamak da mümkün değilse eski eşyaları yeniden yorumlayıp kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Perdeler bu konuda size çok kolaylık sağlayacak! DANTELLİ SİNEKLİK Mİ OLURMUŞ! Dantelli sineklik olur, hem de bal gibi olur! Eskiyen tül perdelerinizi balkon kapılarında sineklik olarak kullanabilirsiniz. Kapınızın şekline göre kesip kenarlarını diktiğiniz tül perdeyi, balkon kapısının üzerine taktığınızda nostaljik ve orijinal bir tasarıma sahip olabilirsiniz. Perdeyi balkon kapısının üzerine takmak için korniş ve perde ruletlerinden faydalanabilirsiniz. Kapı üzerinde korniş görmek hoşunuza gitmiyorsa yapışkanlı bantlar ya da vidalarla da perdenizi asabilirsiniz. Perdeyi dik şeritler halinde keserek saçaklı modelde kullanmanız da mümkün.

FON PERDEDEN NE GÜZEL KIRLENT KILIFI OLUR! Fon perde kumaşları genellikle çok kaliteli ve pürüzsüzdür. Bu kaliteli kumaşları koltuklarınızı ya da diğer mobilyalarınızı renklendirmek için kullanabilirsiniz. Fon perde kumaşını bir terziye götürüp istediğiniz boyutta kırlent kılıfları diktirebilirsiniz. Çocuk odası ya da balkonlar için minder yüzü olarak da kullanabilirsiniz. Minder yüzü yaparken kumaşı düğmelerle sabitlerseniz çok daha profesyonel ve şık görünen sonuçlar elde edebilirsiniz. UYGUN FİYATLI ETEKLER, ELBİSELER DİKİN! Tül perdelerle bu işi yapmak oldukça zor fakat güneşlik ve fon perdeler kıyafet dikmek için oldukça uygun yapıya sahip. Perde kumaşının kalınlığını dikkate alarak mevsime uygun kıyafetler dikebilirsiniz. Özellikle yumuşak fon perdeler etek kumaşı olarak harika sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Güneşlikler ise iç göstermeyen beyaz bir gömleğe dönüşebilir. Tabii, burada önemli olan perde kumaşınızın özelliği. Kumaşa uygun tasarımı bulduğunuzda ihtiyacınızı olan tek şey bir dikiş makinesi ya da mahallenizin terzisi!