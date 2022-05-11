Eski Pornhurb yıldızı Mia Khalifa, kadın hayranlarının kendisini OnlyFans’a katılmaya teşvik ettiğini söyledi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Sosyal medyadaki kadın takipçi kitlesinin özgüvenini arttırdığını ifade eden Khalifa, OnlyFans uygulamasına karşı oluşturduğu önyargının hemcinsleri sayesinde yıkıldığını itiraf etti. TikTok hesabında 32. 8 milyon takipçisi bulunduğunu söyleyen Khalifa, “Instagram takipçi sayımın %25’i kadın ama TikTok’ta bu oran 40’ların ortalarında. Bu yüzden TikTok benim için eğlenceli ve güzel bir platform. Yorum bölümümün tamamının sadece kadınlardan oluştuğu videolar var ve orada onlarla sohbet edebiliyorum. OnlyFans hesabını açmam için onlar bana ilham oldu” dedi.

“DAHA ÖNCE SİLMİŞTİM”

OnlyFans hesabını daha önce açtığını ancak kendisini yeterince iyi bulmadığı için sildiğini ifade eden Khalifa, “Oradan fotoğraflarımı satmak benim için zannedildiği kadar kolay değildi.Daha önce silmiştim. Kendimi garip bir şekilde huzursuz hissettim. Ancak kadın hayranlarım sayesinde bu durumu aşmayı başardım. Siz istediniz, ben yaptım” diye konuştu.



