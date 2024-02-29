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Eski sevgilisi tarafından katledilmişti! Karar belli oldu, ailesi isyan etti: 'Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum...'

29.02.2024 13:35
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Eskişehir'de Hasan Fakıoğlu (23), eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek öldürdü. Fakıoğlu, tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mesut Çolakoğlu, kızını canice katlettiklerini belirterek, “Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. İndirim alamaz, her şey ortada. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu işe son versinler” diyerek karara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Eski sevgilisi tarafından katledilmişti! Karar belli oldu, ailesi isyan etti: 'Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum...'

Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, 17 Aralık 2022'de 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada çıkan tartışmada, kadın kuaförü olan Çolakoğlu’nu tabancayla başına ve göğsüne 4 el ateş ederek vurdu. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu adliyeye sevki sırasında, "Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü" dedi. Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Hasan Fakıoğlu Kütahya T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanırken, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise katılmadı. Duruşmada ayrıca Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu ile yakınları yer aldı.

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AYŞENUR’UN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Savcı, mütalaasında Hasan Fakıoğlu hakkında 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Muhammet Ali F. hakkında ise 'suça yardım etme' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edip, tutuklanmasını istedi. Savcılık mütalaasına karşı savunma yapan sanık Hasan Fakıoğlu, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın kazayla meydana geldiğini belirterek, “Ben kasten hareket etmedim, silah bana ait ve ruhsatı yok. Olay kazara meydana geldi. Bu olay sebebiyle ailesinden özür diliyorum” dedi.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Hasan Fakıoğlu’na ‘kadına karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Ayrıca sanık Fakıoğlu, ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına hükmedildi. Hakkında cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkemece beraat ettirildi.

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‘İTİRAZ EDECEĞİZ’

Çolakoğlu ailesinin Avukatı Sermin Ertem, sanık Hasan Fakıoğlu’nun iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Ayşenur Çolakoğlu’nun başından ve göğsünden 4 kurşunla öldürüldüğünü belirten Av. Ertem, “Biz takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını beklemiyorduk. Diğer sanık Muhammed’in ise yardım etme suçundan beraatına karar verildi. Biz verilen kararlar hakkında yasal yollara başvuracağız” dedi.

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'ADALET YERİNİ BULSUN'

Mesut Çolakoğlu da karara şaşırdıklarını söyleyerek, “62’nci maddeden iyi hal indirimiyle müebbet aldı. Biz ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Çünkü kızımı canice katlettiler. 4 kurşunun 4’ü de ölümcül. Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığında kursa gidiyor. Benim kızım da kursa gitti ama öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu işe son versinler. Rica ediyorum, lütfen adalet yerini bulsun. İndirim alamaz çünkü her şey ortada. Delillerin hepsi ortadayken neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk böyle bir şey. Benim kızım tamamen masum” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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