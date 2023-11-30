Eski sevgilisinin düğününe beyaz elbise giyip gidince sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada 'richcaroline' adıyla tanınan Caroline, eski sevgilisinin düğününe davetli olduğunu söyleyerek kamera önünde hazırlandığı bir videosunu paylaştı. Eski erkek arkadaşının düğünü için iki beyaz elbiseyi kameraya doğru uzatan ve seçim yapma konusunda zorlandığını dile getiren Caroline, "Biliyorum, muhtemelen bu düğüne neden gittiğimi merak ediyorsunuz, çünkü Jackson ilk kez akşam yemeğimin parasını ödemeyi teklif ediyor. Ne zaman akşam yemeğini bana ısmarlamak zorunda kalsa ayrılırdı. İlk defa onun parasını ödediği bir yemeği yiyeceğim" dedi.

"O ARTIK SENİN SORUNUN"

Eski erkek arkadaşı ve onun yeni eşi için tatlı bir hediye hazırladığını söyleyen Caroline, "Aslında onlara çok tatlı bir hediye aldım. Bu, Jackson ve benim anılarımızdan oluşan bir not defteri" dedi. Hediyenin üzerindeki karta ise Caroline, "O artık senin sorunun" notunu eklediğini söyledi.

TikTok kullanıcıları, Caroline'ın eski sevgilisinin düğününe gitmeyi seçmesini şaşkınlıkla karşıladığını dile getirerek konuya dair binlerce yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden hayatına devam etmiyorsun anlamıyorum. Bu zor ama birinin özel anlarını mahvetmeye çalıştığında aslında tam bir salaklık etmiş oluyorsun" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu çok saçma" yorumunu ekledi.