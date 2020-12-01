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Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Aralık ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte yengeç burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu...

Eski sevgiliye dönüş... Yengeç Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Aralık yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Yengeç Burcu Aralık aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Aralık 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş hayatınıza, sorumluluklarınıza ve görevlerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Yardımlaşma, yardım etme ve destek alma daha çok öne çıkabilir. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle ortaklı işler planlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara daha çok kafa yorabilir, beslenme düzeninizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Can sıkıntısı ise sizi daha fazla yemeklere yönlendirebilir.

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. İş hayatında yeni bir süreci getiren bu dönemle birlikte, görevlerinizde uzun vadeli değişimler olabilir. Bu dönem yeni bir iş, işinizde yeni bir sözleşme ve anlaşma söz konusu olabilir. Emek sarf etmek, kendinizden emin olmak, kendinizi göstermek ve cesaret; bu tarih ve civarında size maddi & manevi kazançları getirecektir. Nitekim

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Hem kendi hem aile sağlığınız bu dönemde daha önemli olacak. Aile içi destekler öne çıkabilir. İş bağlantılı seyahatler yapmanız gerekebilir. Eğitim ve sınavlarda daha şanslı olabilir, sevineceğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Bu alanda bitiş ve başlangıçlar kapınızda. Yeni bir eğitim, bir eğitimi tamamlama olabilir.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Her türlü ilişki ve ortaklığın öne çıkacağı bu süreçte, ilişkilerde daha fazla sağlamlık arayışında olabilir, kendi beklentilerinizi bulmaya önem verebilirsiniz. Bazı ilişkilerde daha yönetici, kontrol edici veya despot olabilirsiniz. Bu tarihten itibaren ilişkilerdeki sağlıksız durumları kesip atmaya, ilişkileri güçlendirmeye odaklanmalısınız.

30 Aralık'ta sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerinizde geçmiş konular su yüzüne çıkabilir. Eski konular konuşulabilir, geçmişi yad edebilirsiniz. Her türlü ilişki ve ortaklıkta kurduğunuz bağ, alışkanlık ve anılar sizin için daha önemli olabilir. Duygular ve akıl-mantık arasındaki geriliminiz bir karar ve olayla netleşmeye gidebilir. Partnerlik ilişkilerinde geleceğe yönelik kararlar alınabilir. Sağlıksız ilişkiler bu süreçte uzun vadeli, kalıcı bitişlere gidebilir.

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