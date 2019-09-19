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Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılandığı FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:39 | Son Güncelleme

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan'ın yargılandığı FETÖ davası

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, Ömer Oktay Akarca ve avukatları katıldı.

Duruşmada, mahkeme başkanı mahkemeye ulaşan delil evraklarını okudu.

Sanıklar Ali Erdoğan, Aysun Erdoğan ve Ömer Oktay Akarca suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, müvekkiliyle ilgili iddiaların somut delillere dayanmadığını ileri sürerek, yargılamanın bir an önce sona ermesini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşi tahliye edilmişti.

Tuncay Yılmaz'ın ise dosyası ayrılmış başka davada yargılanmasına karar verilmişti.

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