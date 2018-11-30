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Eski Vali Harput'un da yargılandığı FETÖ davasında, duruşma ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu, 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşması, 3 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Eski Vali Harput'un da yargılandığı FETÖ davasında, duruşma ertelendi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kentin eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu, 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının karar duruşması, 3 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yapılan duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, 60 sanığa örgüt üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini, sanıkların örgüte finansman sağlamaktan ise beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici'nin de etkin pişmanlık yasasından faydalanmalarından dolayı beraatlerini talep etmişti. Mahkeme heyeti, 27 Kasım Salı gününden beri süren duruşmada bazı tutuksuz sanıkların savunmalarını aldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Aralık Pazartesi gününe erteledi.

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