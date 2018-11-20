Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve geçen celse tutuksuz yargılandığı davaya katılarak tutuklandığını hatırlatan Aksoy, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı ve "ByLock" aracılığıyla talimat aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet ayrıca Aksoy hakkında hükümle birlikte tahliye kararı verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aksoy'un "Harun" kod adlı kişinin sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı" ve "Birol" kod adlı kişinin de "Erzurum mülkiye imamı" olduğu belirtiliyordu.

Birol'un kullandığı "ByLock" hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığının anlatıldığı iddianamede, belirtilen ID'ye bağlı bir başka ID numaralı ByLock hesabının kullanıcı adının "nursima17", şifresinin de "ömer2525" olduğunun tespit edildiği, söz konusu ByLock hesabının "Birol" kod adlı kişinin sorumluluğundaki kaymakamlardan birisinin kullanımında olabileceğinin değerlendirildiği ve tanzim edilen tutanaklardan sanığın, "Nursima" ve "Ömer Tarık" isminde çocuklarının olduğu tespitine yer veriliyordu.

İddianamede, "ByLock" üzerinden "Harun" kod adlı sözde bölge imamından "Birol" adlı sözde il imamına gönderilen "Karayazı" başlıklı mesajla ilgili de "Abim gerek yok, kendini sıkıntıya sokmasın. Karayazı'daki arkadaşımız soruyor. 'Kepenk kapatma gibi eylemlerin önünü almak için insiyatif alıp ilçede önde gelenlerle diyalog kurayım mı? Benzeri olaylarda çalışma yapayım mı?' diyor." ifadesine ve tespit edilen mesajlar ve bahse konu hususlarla yazışma içeriklerinin değerlendirilmesi sonucu "Karayazı" adlı kişinin Aksoy olduğunun görüldüğüne işaret ediliyordu.