Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada fenomeni Francia James doğum günü kutlamasında sınırları zorladı! Transparan bluzuyla şov yaptı

Sosyal medyada fenomeni Francia James doğum günü kutlamasında sınırları zorladı! Transparan bluzuyla şov yaptı

16.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine hayranlarının karşısına limitleri zorlayan bir paylaşımla çıktı. Doğum gününü kutlamak için yaptığı paylaşımda James, transparan bluzunun içine sütyen giymeyi tercih etmeyince resmen şov yaptı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medyada fenomeni Francia James doğum günü kutlamasında sınırları zorladı! Transparan bluzuyla şov yaptı

Sosyal medyada hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Francia James doğum günününde de hayranlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda transparan bir bluz tercih etti. Vücut hatlarını belli eden bluzunun içine iç çamaşırı giymek istemeyince James yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

kapak1

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde James vücut hatlarını ortaya çıkartan bluzunu sadece beyaz bir tanga iç çamaşırıyla tamamladı. Göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyen James kameraya arkasını dönüp kollarını kaldırarak tabga iç çamaşırını da gösterdi.

kapak2

Sosyal medya kullanıcılarının binlerce beğeni ve yorum yaptığı gönderisine James, “Benim doğum günüm” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

Derin göğüs dekoltesiyle eğildikçe eğildi! Frikik vermesine aldırış etmedi

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Eğitmen oldu! Öğrencilere “çığır açan film” dersi verdi

Eğitmen oldu! Öğrencilere “çığır açan film” dersi verdi

 Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

 Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

 Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Yetişkin içerik yıldızı anlattı! “Babam üstsüz halimi görünce..”

 Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

Tanga bikinilerini giyip havuz başında kutlama yaptılar!

 Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

Bir daha baktılar! Çıplak zannettiler: “Göğüs uçları ve kıllar...”

 Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

Çocuğunun doğum günü hediyesi şaşırttı! “Ona kucak dansı...”

 Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

Bu nasıl şehir turu? Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler!

 Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

Vajinasının kalıbından seks oyuncağı yaptı! “En büyük hayalimdi”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”
“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen Francia James

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

İlginizi Çekebilir

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.