Sosyal medyada fenomeni Francia James doğum günü kutlamasında sınırları zorladı! Transparan bluzuyla şov yaptı

Sosyal medyada hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Francia James doğum günününde de hayranlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda transparan bir bluz tercih etti. Vücut hatlarını belli eden bluzunun içine iç çamaşırı giymek istemeyince James yine Instagram’ın limitlerini zorlamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde James vücut hatlarını ortaya çıkartan bluzunu sadece beyaz bir tanga iç çamaşırıyla tamamladı. Göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyen James kameraya arkasını dönüp kollarını kaldırarak tabga iç çamaşırını da gösterdi.

Sosyal medya kullanıcılarının binlerce beğeni ve yorum yaptığı gönderisine James, “Benim doğum günüm” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.