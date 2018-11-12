Eskimeyen 11 güzellik sırrı! Çağlar boyunca faydası kanıtlanmış ürünler

Kadınlar eski zamanlarda da güzel kalabilmek, bakımlı görünebilmek için uğraşıyordu.

Botoksu boşverin, onların gençliğinde cilt bakım ürünleri bile yoktu

1 / 11 ZEYTİNYAĞI Eskilerin bu ürünü altın olarak adlandırması tesadüf değil. Zeytinyağı birçok bakım ürününün temelini oluşturuyor. Zeytinyağı, özellikle göz makyajının temizlenmesinde tercih edilebilir.

2 / 11 AROMATERAPİ MASAJI Masaj her dönem kadınların favorisiydi. Buna bir de balsamlar ve yağlar eklendiğinde vazgeçilmez olmuştur.

3 / 11 EPİLASYONDA ŞEKER KULLANMAK Epilasyon artık sıklıkla makinelere bırakılsa da, eski tariflerin sağladığı yararlar hala geçerli. Şekerden yapılan ağda, doğal ve saf içeriğiyle cildi beslerken, yanma riski oluşturmamasıyla oluşabilecek izlerin önüne geçiyor. Ayrıca şeker cildi beslediği gibi epilasyon işlemi sırasında cildi kurutmaz.

4 / 11 BAL MASKESİ Bal, güzellik için binlerce yıldır kullanılıyor. Cildin yanı sıra, vücudun istenmeyen bölgelerindeki yağlanmalar için de kullanmak mümkün. Selülitli bölgeye düzenli olarak balla masaj yaparak bu kötü görüntüden kurtulabilirsiniz. Selülitli bölgeye bal sürüp avuç içinizle daireler çizerek yavaşça masaj yapın. Bal maskesiyle yapacağınız masajın faydasını kısa sürede göreceksiniz.

5 / 11 KINA Kadınlar saçlarını güçlü, sağlıklı ve istenilen renkte yapmak için kına uyguluyordu.

6 / 11 YUMURTA MASKESİ Birçok maske tarifi var ancak hepsinin özü aynı. Saç için hangi besleyici maskeyi düşünürseniz düşünün, temel malzeme her zaman yumurtadır! Yumurta saçları güçlendirmek ve kaybolan o doğal parlaklığı tekrar kazandırmak için eşsiz bir malzemedir. Yumurta maskesinin püf noktası, saçlarınıza kökten uca kadar masaj yaparak sürmekten geçiyor. Masaj işlemi bittikten sonra 30 ila 40 dakika bekleyin ve bu maskeyi düzenli olarak tekrarlayın.

7 / 11 LAHANA YAPRAKLARI Emzirme dönemindeki anneler göğüs uçlarındaki yanmayı ve ağrıyı geçirmek için yüzlerce yıldır lahana yapraklarından faydalanıyorlar. Sütyen ve göğüs ucu arasına sıkıştırılan lahana yaprakları, göğüs uçlarındaki acıyı ve sızlamaları dindirirken, tahrişi önlüyor.

8 / 11 LİMON SUYU Kına saçı nasıl koyu renk yapıyorsa limon suyu ve güneş de saçı rengini açıyor. Sarışınlık trend olduğunda kadınlar bu yöntemi uyguluyorlarmış.

9 / 11 KİL Parlak cilt, güçlü saç veya selülitle mücadele… Amacı ne olursa olsun kil yüzlerce yıldır kadınları yarı yolda bırakmıyor. Kille yapılan maskeler doğal yapıları sayesinde kimyasal muadilleri gibi alerjik reaksiyonlara sebep olmuyor.

10 / 11 EKŞİ KREMA Kimin aklına ne zaman ve nasıl geldi bilinmez, ancak bulaşık yıkadıktan sonra ellerde oluşan bozulmayı önlemek için ekşi krema kullanmak yüzlerce yıldır uygulanan bir yöntem. Bu yöntemi her yıkamadan sonra tekrarlayabilirsiniz.