HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de kahreden olay! Kilometrelerce yürüdü, donarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de kahreden olay! Kilometrelerce yürüdü, donarak yaşamını yitirdi

22.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken dün gece cansız bedeni bulunan Yıldırım Töre'nin (50) ilk belirlemelere göre çamura saplanan traktöründen inip, yaya olarak 7 kilometre yürüdükten sonra ilk belirlemelere göre donarak öldüğü tespit edildi. Töre'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da kahreden olay hakkında açıklama yaptı.

Eskişehir'de kahreden olay! Kilometrelerce yürüdü, donarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ, 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Cep telefonunu evinde bıraktığı belirlenen Yıldırım Töre'nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Traktörün jant üzerinde yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı tespit edildi. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, traktörün bulunduğu noktaya 7 kilometre uzaklıkta Töre'nin cansız bedenini buldu.

4dcc5bfacb2ddb8cb08f32a8552da817

MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemede Yıldırım Töre'nin traktörünün çamur saplanmasının ardından yürüdüğü, zaman zaman yoğun kar yağışının da yaşandığı sıfırın altına düşen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Töre'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Kayıp şahsın evli, iki çocuk babası olduğu, yapılan arama çalışmaları sonucu dün gece Mahmudiye ilçe kırsalında ölü olarak bulunmuştur. Şahsın tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

64c84bcefeab9f82e511bf897cea621f

bdc3c337379d7d12037e5a453271f7a7

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"Berberden ilginç saç modeli! "Dolar ve eurodaki düşüşler kafalara kazındı"
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

ABD'li diplomata İstanbul'da suç üstü! Kendi pasaportuyla...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.