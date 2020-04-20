HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eskişehir'de koronavirüs yasağı kalktı, caddeler insanla doldu

Eskişehir'de koronavirüs yasağı kalktı, caddeler insanla doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanan Eskişehir'de, yasağın sona ermesiyle semt pazarları ve caddeler insanlarla dolup taştı. Bu kez haftalık ihtiyaçların yanı sıra yaklaşan ramazan ayı nedeniyle de alışverişe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte semt pazarlarında da kalabalık dikkat çekerken araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Ayrıca kontrol altındaki Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüs vakasının 670 olduğu kentte semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye yükseldiği şehirde tedbirlere rağmen kentin insan kalabalığın olduğu caddeler de polis ve zabıta ekiplerince “Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir” diye anonslar yapılıyor.
Halkın yasak sonrası alışveriş telaşına düştüğünü ifade eden Gökhan Kaya, “Kısa süreli sokağa çıkma yasağının ardından her yerde kalabalık oluyor. Bence sokağa çıkma yasağı olacaksa, uzun süreli olması gerekiyor. Herkes şimdi erzak alma derdine düştü. Onun içinde sokaklar çok kalabalık” dedi.

204 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Öte yandan Eskişehir Valiliği iki günlük sokağa çıkma yasağında, 204 kişiye yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini açıkladı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Büyüleyen manzara! Turistler buraya hayran kalıyorBüyüleyen manzara! Turistler buraya hayran kalıyor
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun motosikletindeki yazıyı görünce isyan etti: 'Parayı veren benim'

İsyanın böylesi! 'Parayı veren benim' deyip...

Koronavirüs vücutta ne kadar kalıyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Koronavirüs vücutta ne kadar kalıyor?Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Burası Kapadokya! Büyüleyen manzara

Büyüleyen manzara! Turistler buraya hayran kalıyor

Elindeki bıçakla... Genç kadını böyle sürükledi!

Elindeki bıçakla... Genç kadını böyle sürükledi!

Yasağa rağmen bunu yapınca... Ekipleri harekete geçiren olay

Yasağa rağmen bunu yapınca... Ekipleri harekete geçiren olay

Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı

Davul ve klarnetin sesini duyan oynamaya başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.