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Eskişehir'de tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir şahıs bindiği tramvayda yolculara dehşet anları yaşattı. Şahıs, vücudunun çeşitli yerlerini keserek, tramvayın içine kanıyla “Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan” yazdı.

Eskişehir'de tramvayda dehşet! Vücudunu keserek kanıyla yazdı

Edinilen bilgiye göre olay, Otogar-SSK yönüne giden tramvayda yaşandı. İddialara göre, saat 23.00 sıralarında vücudunun çeşitli yerlerini kesen kimliği belirsiz şahıs, kanlar içinde tramvaya bindi.

YOLCULAR TEPKİSİZ KALDI

İki kolunda da kesikler bulunan alkollü şahsı gören yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Bir süre yolculuk eden şahıs, daha sonra oturduğu yerden kalkarak kolundan akan kanı parmağıyla alıp tramvay camlarını tutan plastik kolon kısmına, “Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan” yazdı. Dehşet anlarına şahitlik eden yolcular, şahsın yaptıkları karşısında tepkisiz kaldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ardından son durakta inen şahıs, otobüs duraklarında bir süre durduktan sonra bir vatandaş tarafından araçla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir CHP tramvay

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sadece bu şahıs değil hepsi sıyırmış durumda
Bir kişi bile polis ambulans aramadigina gore bayaa bi sahipsiz kalmissin sen :) gecmis olsun iyi siyirmis kafayi abimiz.
Garanti damarlarında alkol yüklü, ölmediyse iyi o kan durmaz:))
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