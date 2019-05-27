Eskişehir Şehir Hastanesi ’Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni aldı

Sağlık turizmi konusunda gerekli çalışmaları tamamlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvurunun ardından "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı’nın ’Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı’ yönetmeliği gereği, uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için 1 yıl içinde yetki belgesini alma mecburiyeti getirildi. Bu kapsamda Eskişehir Şehir Hastanesi de alt yapısını oluşturarak başvurusunu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında başvurusu kabul edilen hastaneler arasında bu belgeyi almaya hak kazandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi olarak yurt dışından ve diğer illerden gelen hastaları kabul etmeye hazır olduklarını ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Son yıllarda Sağlık Bakanlığımızın önem verdiği sağlık turizmi açısından da şehrimizde bu hizmeti verecek özelliklere sahip Eskişehir Şehir Hastanesi’nin önemli bir durumu ortaya çıktı. Hastanede sunulan kaliteli hizmetler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz son teknolojik imkânlar ile donatılmış 1085 yatak kapasiteli Hastanemizde üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Amacımız uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında Sağlık Hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır. Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı alanında yetki belgesi alan hastaneler arasında olmaktan ve hastanemizde uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gururluyuz” dedi.



