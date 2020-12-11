HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Eskişehir’de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

11.12.2020 11:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eskişehir’de 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması amacı ile sahte, kaçak ilaç üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü tespit edilen adreslere yapılan operasyonda, toplam 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince halk sağlığının korunması amacı ile sahte, kaçak ilaç üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda cinsel gücü arttırıcı kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğü belirlendi. Tespit edilen 4 adreste ekipler tarafından yapılan operasyonda 9 bin 916 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 4 şahıs yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Önce kıyafetlerini attı sonra kendi atladıÖnce kıyafetlerini attı sonra kendi atladı
10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi'ne ilişkin açıklama!

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Reddediyoruz'

HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin arka cebindeki telefonu alarak delilleri örtbas etmeye çalıştı

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? Azerbaycan’a vize var mı? Azerbaycan kimlikle gidilir mi?

Azerbaycan’a kimlikle gidiliyor mu? İşte yeni karar!

İbrahim Çolak ne yaptı? Leyla Salinger kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti? Leyla Salinger'in Twitter paylaşımları!

İşte intiharına neden olan o paylaşımlar!

Beylikdüzü D-100'de sürücülerin cezadan kurtulmak için yaptıkları pes dedirtti

D-100'de 'pes' dedirten görüntüler! Cezadan kurtulmak için...

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den turuncu alarm! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.