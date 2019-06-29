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Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği operasyonda,  918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de polisin düzenlediği operasyonda, 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler F.Y., T.D., Ü.D., Y.S. ve R.A. dün düzenlenen operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 918 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de sahte para operasyonu: 5 gözaltı

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