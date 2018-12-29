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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykeli satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen Sabri Ö. idaresindeki otomobili, Alpu-Mihalıççık kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çuvalın içinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz heykel ile 2 bronz ve gümüş Osmanlı tuğralı sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikova Eskişehir Jandarma operasyon tarihi eser

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