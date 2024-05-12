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Ankara'daki kritik zirve öncesi Erdoğan'dan Yunan medyasına açıklama! 'Ege Denizi' mesajı: Elimizden geleni yaparız

12.05.2024 11:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, bir yıl içerisinde dördüncü kez yarın bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi Yunan medyasına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için yaptığı Hitler benzetmesi de dikkat çekti.

Ankara'daki kritik zirve öncesi Erdoğan'dan Yunan medyasına açıklama! 'Ege Denizi' mesajı: Elimizden geleni yaparız

Pazartesi günü Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlamaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan medyasına konuştu. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ"

Kritik görüşmede iş birliği ve mülteci konusunun masaya yatırılacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili "Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. Müttefiklik hukukuna yakışır bir mesafeyi koruyan ve yapıcı diyalog zeminini teşvik eden yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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YUNAN ADALARINA VİZE SERBESTİSİ

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına da değinen Erdoğan "Aslında tüm bunlara lüzum kalmaması ve AB'nin Türkiye'ye vize serbestisini tanıması gerekir." dedi.

"HİTLER'İN ESKİDEN YAPTIKLARIYLA BENZER"

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı sonrası İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik sistematik saldırılarını değerlendiren Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'in yaptıklarına benzediğini söyledi.

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Erdoğan, "İsrail'in hastaneleri bombalaması, çocukları öldürmesi, sivilleri bastırması ve masum insanların açlık, susuzluk ve ilaçların olmamasıyla bastırması Hitler'in eskiden yaptıklarıyla benzer. Netanyahu, soykırım metotları bakımından Hitler'i kıskandıracak bir seviyeye geldi" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bölgede barışı desteklediğini söyleyen Erdoğan Hamas'ın ateşkes istediğini fakat İsrail'in bunu istemediğini vurguladı.

ERTELENEN ABD ZİYARETİ

Erdoğan, geçen haftalarda gerçekleşmesi planlanan fakat ertelenen ABD ziyareti ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ziyaretimiz iki tarafın da takviminin uygun olmaması sebebiyle ertelendi. Bildiğiniz gibi ABD seçim arifesinde ve Biden'ın takvimi daha da yoğunlaştı. Bizim programlarımız ülkede ve yurt dışında yoğun. Bu tür ziyaretler her iki tarafın da uygunluğuna göre değişiyor. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmelerini sürdürüyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
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