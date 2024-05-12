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  4. Yürek burkan Anneler Günü kampanyasına destek yağdı! Hiçbir ücret ödemediler: "81 ilden geri dönüşler var"

Yürek burkan Anneler Günü kampanyasına destek yağdı! Hiçbir ücret ödemediler: "81 ilden geri dönüşler var"

12.05.2024 10:28
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Deprem bölgesindeki anneler, Anneler Günü'ne buruk bir şekilde girse de Hatay'da annelerine çiçek götürmek isteyen vatandaşlara kolaylık olsun diye başlatılan uygulamaya Türkiye'nin dört bir yanından destek yağmasıyla gözler bir nebze olsun sevinç gözyaşlarıyla doldu. Birçok evlat da annelerinin mezarlarına ücretsiz çiçek götürdü.

Yürek burkan Anneler Günü kampanyasına destek yağdı! Hiçbir ücret ödemediler: "81 ilden geri dönüşler var"

Anneler Günü'nde deprem bölgesindeki anneler ve evlatları da unutulmadı. Hatay’da bir esnaf, deprem bölgesindeki annelere çiçek götürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için ’Askıda Çiçek’ uygulaması başlatmıştı. Teslim edilen çiçekler anneleri duygulandırdı.

MADDİ DURUMU YETRLİ OLMAYANLAR İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremde vefat eden anneleri unutmayansa İskenderun ilçesi Barabaros Mahallesi’nde çiçekçilik yapan esnaf Kubilay Yolay oldu. Yolay, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar için Anneler Günü’ne özel ‘Askıda Çiçek’ uygulaması başlatmıştı. Afetzede esnafın yürek burkan kampanyasına Türkiye’nin dört bir yanından destek geldi. Afetzede vatandaşlar, hiçbir ücret ödemeden annelerinin mezarlarına çiçek götürme fırsatı buldular. Yaşayan evladı olmayan annelerse, hediye edilen çiçekler karşısında duygusal anlar yaşadılar.

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Depremde hayatını kaybeden anneleri unutmamak adına ’Askıda Çiçek’ kampanyasını başlattıklarını dile getiren işletme sahibi Kubilay Yolay(20), “Şu an aldığım geri dönüş sayısı bir hayli fazla. Türkiye’nin 81 ilinden yazıyorlar, 81 ilden geri dönüşler var, bu konuda çok mutluyuz. Umarım daha fazla farkındalık olur, geri dönüşleri bekliyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturabilirsek o kadar bizim için iyidir.

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Şu an bir çiçeği daha teslim edeceğiz. Bu çiçek teslimleri bugün, yarın ve pazartesi günü tamamlanmış olacak. Pazartesi gününe uzatmamın sebebi daha fazla geri dönüş olsun istiyorum ki daha fazla anneye ulaşabilelim istiyorum. 20 anne bulabildiysem 25 anneye tamamlayacağım. Üzerini tamamlayarak bende katkıda bulunmuş olacağım bu projeye” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depreminde kızını, damadını ve torunlarını 7 saat sonra İskenderun Numune Mahallesi Güleryüz apartmanının enkazından çıkaran depremzede anne Meryem Ceylan (48) şöyle konuştu:

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“Beni çok utandırdınız, bu düşünce için size çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdınız Allah razı olsun sizden. Damadımı kaybettim, torunlarımı, biricik kızımı, biricik oğlumu, hangi birini söyleyeyim size... Çok duygulandım. Rabbim onların mekanlarını cennet eylesin, Rabbim onları şehitlik mertebesine ulaştırsın, ben onlardan razıyım Rabbim onlardan razı olsun."

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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anneler günü Hatay çiçek deprem bölgesi
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