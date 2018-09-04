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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Toprak (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-İnönü karayolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Aslı Çolak (18), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Toprak ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir inönü trafik kazası

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