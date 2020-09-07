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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir çok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir çok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone destekli ve Özel Harekât unsurlarının katılımı ile yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu gerekçesiyle yakalandı. Ayrıca bu şahıslar haricinde operasyon sırasında yakalanan 1 kişiye ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 8 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak‘ suçundan, 5 şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan şahıslardan birisi soruşturma kapsamında tutuklandı.
Eskişehir emniyetinin yapmış olduğu çalışmalar ve operasyonlar kapsamında; 230,15 gram esrar, 165,14 gram metamfetamin, 25,04 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, T.C.K. 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

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