HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin ihale, Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi, Avukat Merve Şahin’in başvurusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı 5’inci Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 kızıl geyiğin avlatılmasına yönelik ihale kararını iptal etti.

Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

Eskişehir’de 18 kızıl geyiğin avlanmasına ilişkin ihale, Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi, Avukat Merve Şahin’in başvurusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı 5’inci Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından 18 kızıl geyiğin avlatılmasına yönelik ihale kararını iptal etti. Kentteki 6 farklı bölgede toplamda 18 geyik için düzenlenecek olan ihale için 513 bin lira muhammen bedel biçilmişti. Anadolu’da yaşayan en büyük canlı memeli olma özelliği taşıyan kızıl geyiklerin avlatılması yönelik olarak Eskişehir Şube Müdürlüğü, kızıl geyik popülasyonun devamı için gerekli olduğu yönünde savunma yapmıştı. İptal kararı 15 gün içerisinde Danıştaya temyiz edilebilecek.

“Mahkeme ihale işleminin iptaline karar verdi”
Mahkemenin iptal kararını öğrendiklerinde meslektaşlarıyla birlikte mutlu olduklarını ifade eden Avukat Merve Şahin, dava sürecinden bahsetti. Yürütme durdurma kararı talepli iptal davası açtıklarını söyleyen Şahin, “Kızıl geyiklerin haberini sosyal medyadan aldığımda çok üzüldüm. Hukukçu meslektaşım Ali Önal ve konuya özel hassasiyet gösteren Serkan Can Zengin ile birlikte ne yapabileceğimiz hakkında istişare ettik ve buna yönelik bir idari dava açılabileceğini düşündük. 17 Temmuz’da yürütme durdurulması talebiyle birlikte davamızı açtık. Mahkeme aynı gün bizim talebimizi kabul etti ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu nihai bir karar değildi, daha sonrasında ise mahkeme süreci devam etti. Dava dosyasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cevap verildi. Sonrasında ise biz de bir savunma dilekçesi sunduk. Kısa bir süre sonra da mahkeme karar verdi. Mahkeme yaptığı değerlendirmede dava konusu işleminin iptaline karar verdi ve ihale işlemi iptal oldu. Gerekçe olarak geyik popülasyonunun devamına yönelik dosyada somut bir veri olmadığını ve yapılan işlemin hukuksuz olduğuna verdi. Biz bu kararı 25 Eylül Cuma günü tebliğ aldık. İdarenin de buna karşın Danıştaya temyiz hakkı var. Henüz buna ilişkin bir başvuru gelmedi” diye konuştu.

“İptal kararının Danıştayda da bozulacağını düşünmüyorum”
İptal kararının Danıştay tarafından bozulabileceğini ancak bu ihtimalin pek olası olmadığını belirten Avukat Merve Şahin, “Mahkeme kararının gerekçesini uzun uzun okudum ve değerlendirdim. Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim gerekçelerimize de yer verilmiş. Danıştaydan da aksi yönde bir karar geleceğini düşünmüyorum. Sürecin de olumlu sonuçlanacağını umuyorum. Umarım ülkemizde hayvan hakları adına daha güzel gelişmeler yaşanır” dedi.

Eskişehir’deki kızıl geyik ihalesine iptal kararı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdiDers anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca Celal Tilgen neden vefat etti?
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Şeker Hoca kimdir
İstanbul hava durumu için son tahminler! Bünyamin Sürmeli'den yağmur ve dolu uyardı: Gece saatlerine ve yarına dikkat!
Bünyamin Sürmeli: Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek
Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı
Bursa'da korkulu anlar! Motosikleti sırtüstü yatarak kullandı
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
Kına gecesindeki 28 kişiye 31 bin 536 TL ceza!
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
İstanbul'da şiddetli yağış! Topkapı'da altgeçidi su bastı
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
Ders anlatmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.