Eskiyen mobilyalarını değiştirmek isteyen ya da evlilik hazırlığı yapanlar için en ucuz oturma grupları

Günümüzde misafir odası kavramı eski önemini yitirdi, değil mi? Artık daha çok oturduğunuz alanlarda konuklarınızı ağırlamak istiyorsunuz. O hâlde hem gündelik hayatta hem misafirlerinizi ağırlarken kullanabileceğiniz kullanışlı ürünleri tercih edebilirsiniz. Biz de bunları düşünerek oturma grubu arayışı içinde olanlara harika bir liste hazırladık. Keyifle kullanacağınız ve bütçenizi yormayacak koltuk takımlarını birlikte incelemek isterseniz hemen başlayabiliriz.

1. Şık ve zarif: Beyazhomecollection Venedik Koltuk Takımı

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Evinizin havasına ekstra şıklık katacak Beyazhomecollection Oturma Grubu Seti, iddialı bir görünüme sahip. İki kanepe bir berjer koltuktan oluşan ürün kapitone detaylı olarak üretilir. Metal ayakları ve ahşap gürgen iskeleti sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. 30 HR dansite süngerden oluşan iç dolgu malzemesi ile rahat bir kullanım sağlar. Silinebilir kumaşıyla da tercih edebileceğiniz koltuk takımı gözdeniz olabilir. Üçlü koltuklar, ekstra ayakları sayesinde çökme yapmaz. Harika bir görünüme sahip olan bu koltuk takımını beğendiyseniz ürünü değerlendirebilirsiniz.

2. Sandıklı ve yataklı bir oturma grubu çok işinize yarayabilir: Caddeyıldız Göztepe Oturma Grubu

Evinizi dekore ederken kullanışlı ürünlere yer vermek istersiniz, değil mi? Hem sandıklı hem yataklı modeliyle işlevsellik sunan Caddeyıldız Göztepe Oturma Grubu size ideal bir kullanım sağlar. İki adet yataklı üçlü koltuk ve bir adet tekli koltuktan oluşan oturma grubu en ucuz modeller arasında yer alır. Özellikle misafirlerinizi ağırlarken zorlanmayacağınız bir oturma grubuna sahip olmak istiyorsanız bu ürün tam size göre! İki farklı rengin kombinlenmesi ile oluşturulan oturma grubu, polyester kumaştan üretilir ve uzun süre yıpranmaz. Temizliğini beyaz sabunlu bir bez ile yapabileceğiniz ürün, buharlı makinelerle yıkanmaya da müsait bir yapıda.

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3. Sade ve kullanışlı: Mobilya Dükkanım MD Açelya İskandinav Koltuk Takımı

En değerli yaşam alanınıza kullanışlı ve uygun fiyatlı bir oturma grubu mu arıyorsunuz? "Evet." diyorsanız doğru yerdesiniz. Mobilya Dükkanım MD Açelya İskandinav Koltuk Takımı bu konforu sağlıyor. En ucuz oturma grubu çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alan ürün 3+1 olarak tasarlanır. Yüksek yoğunluklu süngerle oluşturulan koltuk takımı, rahat bir kullanım vadeder. Kumaş rengini dilediğiniz gibi seçerek evinize en uygun tonu yakalamanız mümkün. Birinci sınıf gürgen malzemeden üretilen model, fırsat sayılabilecek niteliklere sahip. Hem yatak hem sandık olarak kullanabileceğiniz koltuk takımında berjer 86x70x97 cm, üçlü koltuklar ise 200x90x87 cm boyutlarında üretilir.

4. Çay seti oturma grubu ile zevkinizi yansıtın: GadaHome Çayseti Oturma Grubu

Yaşadığınız alana şık bir çay seti ile farklılık katmaya ne dersiniz? GadaHome Çay Seti Oturma Grubu, evinize modern bir görünüm katar. Zarif ve estetik havasıyla salondan kış bahçesine kadar oturma alanlarınızı güzelleştirir. Geniş mutfaklarda da kullanabileceğiniz oturma grubu, iki adet tekli bir adet ikili koltuktan oluşur. Ahşap materyalden oluşan setin ayakları ahşap gürgenden üretilir. Hem ailenizle hem misafirlerinizle çay kahve keyfi yaparken hoş bir köşe yaratmanızı sağlar. İki farklı renkten oluşan oturma grubunda ikili kanepe 120x54x75 cm, tekli koltuklar 65x54x75 cm olarak hazırlanır.

5. Göz dolduran tasarımı ile Beyazhomecollection Linda Koltuk Takımı Pembe

Özellikle evlilik hazırlığı içinde olanlar, "En iyi oturma grubu hangisi?" diye düşünebilirler. Bu noktada şıklığın yanı sıra kullanım rahatlığı da ön planda tutulur. Yeni ev kuranlara ya da mobilyalarını değiştirmek isteyenlere Beyazhomecollection Linda Koltuk Takımı Pembe, ideal bir seçenek olur. İki adet üçlü kanepe ve bir adet berjerden oluşan ürün, yeterli alana sahip olarak tasarlanır. Silinebilir kadife kumaşıyla daima hijyen sağlar. Ayakları metalden üretilen ürünün iskeletinde birinci sınıf ahşap gürgen kullanılır ve bu sayede koltuklar çökme yapmaz. Bütün bunların yanı sıra set, en ucuz oturma grubu çeşitleri arasında yer alır. Daha ne olsun?

6. Sade tasarımlardan hoşlananlara: SOFA Atelier Rudy Koltuk Takımı

Modern tasarımlardan hoşlanıyorsanız SOFA Atelier Rudy Koltuk Takımı 3+1 size göre! Rengiyle ve tasarımıyla birçok mobilyaya uyum sağlayan ürün, gri keten kumaştan üretilir. Rahatlık vadeden model, TV izlerken ya da kitabınızı okurken keyifle vakit geçirmenizi sağlar. Bir adet üçlü, bir adet tekli koltuktan oluşan ürünün ayakları metalden üretilir. İki yıl boyunca garanti süresi olan koltuk takımının iskeleti ahşap materyalden hazırlanır ve bu sayede set uzun süre dayanır. En iyi oturma grubu modelleri arasında yer alan ürüne bayılacağınıza eminiz.

7. Hem bir arada hem ayrı ayrı kullanabilirsiniz: Homedora Issac Köşe Koltuk Takımı

Alışılmışın dışında modeli ile evinize tarz katacak Homedora Issac Köşe Koltuk Takımı farklı bir tasarıma sahip. Bir arada ya da birbirinden bağımsız olarak kullanabileceğiniz iki parçadan oluşan model göz kamaştırır. Yatak olarak da faydalanabileceğiniz koltuk, beş adet kırlent ile gönderilir. Daha çok sıra dışı tasarımları sevenlerin stili olan ürünün sekiz farklı renk seçeneği bulunur. Silinebilir ithal kumaş ile üretilen takım, 250x70x85 cm boyutuyla küçük alanlarda bile rahatlıkla kullanılır. Demonte olarak gönderilen koltuk takımını kolay anlaşılan kurulum şemasıyla hızlıca kurabilir, dakikalar içerisinde ürünü kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

8. Hoş bir model ile kusursuz şıklığı yakalayın: AZELYA SOFA Azelya Inegöl Papatya Koltuk Takımı

Evinizin temel ihtiyaçlarından olan oturma grupları, şüphesiz ki tarzınızı yansıtır. Modern tasarımıyla AZELYA SOFA İnegöl Papatya Koltuk Takımı, şık modeliyle çok havalı. Ahşap materyalden oluşan ürün, silinebilir kadife kumaştan üretilir ve hijyen sağlar. İki adet üçlü ve bir adet tekli koltuk modeliyle kullanışlı bir alanı beraberinde getirir. Yapımında 28 soft sünger kullanılan ve komple gürgen iskeletten hazırlanan ürün yıllarca dekorunuza eşlik eder. İki farklı renkle tasarlanan takım estetik bir görünüm vadeder. Severek kullanacağınızı düşündüğümüz takımı, bütçe dostu fiyatla sunan AZELYA SOFA'nın da en iyi oturma grubu markası olduğu kesin.

9. Köşe koltuk takımından vazgeçemeyenlere: inmobiland Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı

Ev dekorasyonunda köşe takımlarını sevenler için kullanışlı bir ürün var sırada! inmobiland Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı, hoş bir görünüme sahip. Açık renkli tasarımıyla birçok mobilyaya uyum sağlayan model, mekâna ferah bir hava katar. Yatak olabilen modeliyle dilediğiniz zaman dinlenmenizi sağlar. Hatta yatılı misafirleriniz için de kurtarıcı olur. Üst kalite ithal kumaştan üretilen takım renk atmaz ve yıpranmaz. İskeletinin tamamen gürgen ağacından hazırlanması sayesinde dayanıklı bir yapıya sahip. 32 DNS sünger kullanımı ile uzun süre dekorunuzu tamamlar. Bütçe zorlamayan fiyatı ile en ucuz oturma grubu çeşitleri arasında yer alır.

10. Özellikle dar mekânlarda çok işinize yarayacak: Tarzı Özel Puzzle Köşe Koltuk Takımı

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Yaşadığınız mekânlarda her zaman yeterli alanı bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda kurtarıcınız olacak parçalara ihtiyaç duyarsınız. Eğer yeterli genişlikte bir odaya sahip değilseniz Tarzı Özel Puzzle Köşe Koltuk Takımı imdadınıza yetişir. Yatak fonksiyonu da olan ürün sayesinde "Yerim yok!" düşüncesine son verebilirsiniz. İthal polyester kumaştan üretilen takımın temizliğini, elektrik süpürgesi ve ıslak sabunlu bez ile yapmanız mümkün. İskeleti ve ayakları fırınlanmış birinci sınıf gürgen ağacından hazırlanan takım, dayanıklı malzemelerden üretilir. İki yıl garantisi bulunan koltuk takımını beğendiyseniz rahatlıkla tercih edebilirsiniz.