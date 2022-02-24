Eskiyen tişörtleri çöpe atmak yok! Tişört kesme yöntemleriyle gardırobunuzu yenileyin!

Sürdürülebilir çevre hareketinin bir gereği olarak eski eşyaları geri dönüştürmek önemli. Şimdi size eskiyen tişörtleri çöpe atmak yerine çevre dostu alternatiflerden bahsedeceğiz. “Ben o kadar yetenekli değilim, yapamam.” demeyin. Yöntemler basit, sonuçlar ise çok havalı. İşte eskiyen tişörtleri hayata döndürecek kesme yöntemleri...
Tişörtü ters çevirip giyin.
Bel hizanızı bir kurşun kalemle işaretleyin.
Tişörtü üzerinizden çıkarıp düz bir yüzeye yerleştirin.
Bir cetvel yardımıyla işaretlediğiniz hizadan tişörtün genişliği boyunca yatay bir çizgi çekin. Çektiğiniz çizginin düz olduğundan emin olmak için birkaç farklı noktadan ölçebilirsiniz.
Daha sonra çizgi boyunca tişörtünüzü kesin.
Yukarıdaki adımları takip ederek bu sefer tişörtün sadece arkasını kesin.
Tişörtü önü size bakacak şekilde düz bir yüzeye serin.
Tişörtün ortasını bulmak için cetvel ile ölçün ve alt dikişin orta noktasını kurşun kalemle işaretleyin.
Bu orta noktadan tişörtün sağ ve sol kenar dikişlerine çapraz çizgiler çizin. Çizgilerin bir ucu orta noktada diğer ucu ise arka taraftan kestiğiniz parça hizasında ve tişörtün kenar dikişinde olmalı.
Alt dikişteki orta noktadan tişörtün arkadaki kesikle aynı hizada olan noktasına kadar düz bir çizgi çizin, tişörtün önünü bu çizgi boyunca keserek ikiye bölün.
Daha sonra orta noktadan sağ ve sol kenarlara uzanan çapraz çizgiler boyunca keserek tişörtün alt kısmında iki adet üçgen oluşturun.
Bu iki ucu bağlayarak bir düğüm atın.
Tişörtünüzü giyin ve göğüs hizasına kurşun kalem yardımıyla bir işaret koyun.
Tişörtü çıkarıp düz bir yüzeye serin.
Bir cetvel yardımıyla tişörtünüzün ön tarafına koltuk altı hizasında düz bir çizgi çizin. Bu çizgi, yakanızda oluşturacağınız pencereler için başlangıç çizginiz olacak.
Tişörtünüzün yakasının yaklaşık 1 santim altına ilkine paralel olan ikinci bir çizgi çizin.
Pencereler için iki paralel çizgi arasına dikey çizgiler çekin. Eşit uzunlukta olacak bu dikey çizgileri istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz.
Belirlediğiniz dikey çizgiler boyunca tişörtünüzü kesin.
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