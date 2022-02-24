Eskiyen tişörtleri çöpe atmak yok! Tişört kesme yöntemleriyle gardırobunuzu yenileyin!

Sürdürülebilir çevre hareketinin bir gereği olarak eski eşyaları geri dönüştürmek önemli. Şimdi size eskiyen tişörtleri çöpe atmak yerine çevre dostu alternatiflerden bahsedeceğiz. “Ben o kadar yetenekli değilim, yapamam.” demeyin. Yöntemler basit, sonuçlar ise çok havalı. İşte eskiyen tişörtleri hayata döndürecek kesme yöntemleri...

Bir cetvel yardımıyla işaretlediğiniz hizadan tişörtün genişliği boyunca yatay bir çizgi çekin. Çektiğiniz çizginin düz olduğundan emin olmak için birkaç farklı noktadan ölçebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları takip ederek bu sefer tişörtün sadece arkasını kesin.

Tişörtü önü size bakacak şekilde düz bir yüzeye serin.

Tişörtün ortasını bulmak için cetvel ile ölçün ve alt dikişin orta noktasını kurşun kalemle işaretleyin.

Bu orta noktadan tişörtün sağ ve sol kenar dikişlerine çapraz çizgiler çizin. Çizgilerin bir ucu orta noktada diğer ucu ise arka taraftan kestiğiniz parça hizasında ve tişörtün kenar dikişinde olmalı.

Alt dikişteki orta noktadan tişörtün arkadaki kesikle aynı hizada olan noktasına kadar düz bir çizgi çizin, tişörtün önünü bu çizgi boyunca keserek ikiye bölün.

Daha sonra orta noktadan sağ ve sol kenarlara uzanan çapraz çizgiler boyunca keserek tişörtün alt kısmında iki adet üçgen oluşturun.

Bu iki ucu bağlayarak bir düğüm atın.

Belden bağlamalı crop bluzunuz hazır!