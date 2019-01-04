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Esnaf ve çocukların kıza keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.  Hükümet Caddesi'ne kızaklarını alıp gelen çocuklar, konvoy halinde kayıp, gönüllerince eğlendi.

Esnaf ve çocukların kıza keyfi

Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.
Hükümet Caddesi'ne kızaklarını alıp gelen çocuklar, konvoy halinde kayıp, gönüllerince eğlendi. Çocuklara esnaf da kızakla kayarak eşlik etti. Yağan kara aldırış etmeden saatlerce kızağın tadını çıkaran esnaf Semih Sayın, "Yağan kar, yolu doğal piste çevirdi. Çocuklar da evlerindeki kızakları getirip kaymaya başladı. Önce onları izledik sonra eğlenceye ortak olduk. Çocukluğumuza döndük. Çocuklar sayesinde stres attık" diye konuştu.

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Esnaf ve çocukların kıza keyfiEsnaf ve çocukların kıza keyfiEsnaf ve çocukların kıza keyfiEsnaf ve çocukların kıza keyfi

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