Esnaftan topladığı altınlarla kaçan şüphelinin çalışanı da tutuklandı

Konya ve İstanbul'daki sarraf ile kuyumculardan, "sattıktan sonra geri ödeme" vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştıktan sonra İstanbul'da yakalanıp hakkında tutuklama kararı verilen sarraf M.G'nin çalışanı da tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.G'nin yanında çalışan M.A.D'nin daha önce verdiği ifadeler çelişkili bulununca çalışma başlattı.

M.A.D'nin ifadesinde, "Sabah işe gelip, akşam evime gittim. Sabah uyandığımda böyle bir olay olduğunu duydum. Bir şey bilmiyorum" dediği ancak iş yerinin olduğu bölgedeki güvenlik kameraları incelendiğinde, M.A.D'nin akşam iş yerinden çıkmadığı tespit edildi.

Polis, bulduğu bir diğer kamera görüntüsünde ise M.A.D'nin, M.G'nin valizini taşımaya yardım ettiğini saptadı.

M.A.D, söz konusu tespitler üzerine polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra M.G'nin altınları toplamasına yardımcı olduğunu itiraf etti.

İlk ifadesinde "korktuğu" için yalan söylediğini iddia eden şüpheli, emniyetteki ifadesinde şunları anlattı: