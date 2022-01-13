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Esra Erol'da şok etkisi yaratan anlar! "Parmağını kopartırım eline veririm!"

13.01.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı, 19 yıldır evli olan Ziyattin Bey ve Şeval Hanım'ın dramı işlendi. Evden kaçan Şeval Hanım'ın Erol isimli kişiyle kaçtığı ve ev tuttuğu iddia edildi. Şeval Hanım iş arkadaşıyla ev tuttuğunu söyleyince yayına ev sahibi bağlandı.

Esra Erol'da şok etkisi yaratan anlar! "Parmağını kopartırım eline veririm!"

Ziyattin Bey ile Şeval Hanım 13 Ocak akşamı Esra Erol'da programında yeniden bir araya geldi. Evden kaçan ve ısrarla, kocasından boşanmak istediğini söyleyen Şeval Hanım, 19 yıllık eşinin kötü muamelesinden bıktığını ve can güvenliğinin olmadığını belirtti.

ESRA EROL'DA ŞOK ETKİSİ YARATAN ANLAR

Esra Erol'un, "Şeval nereye kaçtın sen? Ben senin niye kaçtığını neden kaçtığını anlamadım." sorusu üzerine 4 çocuklu Şeval Şahin 29 Aralık'ta iş arkadaşıyla ev tuttuğunu ve onunla kaldığını söyledi. Kocasının hakareti, küfrü ve dayağı yüzünden geceleri uyuyamadığını söyleyen Şeval Hanım program boyunca üstüne basa basa, boşanmak istediğini belirtti.

Erol isimli bir kişiyle kaçtığı iddia edilen Şeval Hanım bu iddiaların gerçek olmadığını söyledi ancak ev sahibi yayına bağlanıp evi Erol diye birinin tuttuğunu ve Şeval Hanım'la beraber yanlarında 3 çocuk olduğunu söyledi. Bunun üzerine Şeval Hanım, evi tutarken Erol Bey'in de kendilerine yardım ettiğini söyledi. Eşi Ziyattin Bey araya girmeye çalışınca da, "Sus bi ya ne olacak beni mi döveceksin? Sen alışkınsın dövmeye" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da şok etkisi yaratan anlar!

"PARMAĞINI KOPARTIRIM ELİNE VERİRİM"

Esra Erol Şeval'e, Erol'un kaçırdığı ve yuvasını yıktığı 9. kadın olduğunu söylemesi üzerine stüdyo buz kesti. Şeval Hanım ise Erol'la bir bağlantısı olmadığı konusunda diretti. Eşi Ziyattin Bey'in gülmesine, kafasını sallamasına, sürekli araya girmesine ve parmak sallamasına sinirlenen Şeval Hanım, "O parmağını koparırım eline veririm." diye bağırdı.

Esra Erol'da şok etkisi yaratan anlar!

"ÖLDÜRECEK BENİ BIÇAKLAYACAK"

Tartışmalar devam ederken Ziyattin Bey Şeval'e, normal hayatına devam etmesini, çocuklarına bakmasını ve kendisinin bir daha o eve gitmeyeceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen Şeval Hanım ise, "Başıma gelecekleri biliyorum öldürecek beni bıçaklayacak biliyorum can güvenliğim de yok." dedi. Program boyunca birbirine bağıran ikili oldukça dikkat çekti.

"ÇOCUKLARI İSTEMİYORUM EVİ VE ARABAYI BANA VERSİN"

Ziyattin Bey çocuklarını isteyince Şeval Hanım çocukları vereceğini ama evden ve arabadan payını almak istediğini söyledi. Avukat Hanım'ın bu sözlere karşılık uyarıları üzerine ise Şeval Hanım hiçbir şey istemediğini yalnızca boşandıktan sonra Ziyattin Bey'in peşine düşmemesini istediğini belirtti.

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