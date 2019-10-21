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'Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 21.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Yazan, hastaların psikolojik olarak tahlil edilmeden ameliyat edilmesinin doğru olmadığını belirtirken, hastalara da "Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin" tavsiyesinde bulundu.

'Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin'

Sosyal medya son yıllarda o kadar güçlü bir hale geldi ki estetik ameliyat taleplerini de buna göre değiştirdi. Sosyal medya paylaşımlarında kusursuz görünmek isteyen ve gördüğü ünlüler ya da fenomenlere benzemek isteyenler bu yönde estetik operasyon talepleriyle doktora başvuruyor.

Bu tür estetik ameliyatları kabul etmenin etik olmadığını ifade eden Op. Dr. Yazan, "Hekim açısından doğru olan estetik operasyonların trendlere ve modaya göre davranarak değil bir takım etik kurallara bağlı kalarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir. 'Herkese her ameliyat yapılır' mantığında olmayarak değerlendirilip gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi.

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Estetik operasyonların hastaların üzerinde olumlu etkileri olduğunu da belirten Op. Dr. Yazan estetiğe sosyal medyadan değil kişilerin kendi ihtiyaçlarına göre karar vermesi gerektiğini belirtti. Estetik operasyonlardan önce hastaların psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Yazan, "Estetik operasyonlar kabul edilmeden önce hastaların durumu psikolojik açıdan da değerlendirilmeli ve hastayla konuşulmalı. Her yaştan ve her cinsiyetten insan beğenilmek ister. Kendisini seven bir insan karşısındaki insanların da kendisini sevdiğine ve değer verdiğine inanır. Bu durum özellikle de çiftler arasında pek çok sorunun ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Kişi beğenilme arzusunu giderebilmek için hayal ettiği görünüme kavuşurken aynı zamanda eşinin ya da sevgilisinin de kendisine bakışının değişeceğine inanır. Ancak bazen bu bir yanılgı olabilir ve ameliyat hayal kırıklığı yaratabilir. Bu noktada kişinin estetik operasyona hem ruhsal hem de fiziksel açıdan uygun olması önemlidir" dedi.

SOSYAL MEDYA ALGILARI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medyanın hayatımızda etkisini attırdıkça beğenilme kaygısını da arttırdığını belirten Dr. Yazan, "Özellikle bazı uygulamalar ile insanlar sahip olmadıkları bir bedene sahipmiş gibi gösterebiliyor. Kusursuz hale getirilen fotoğraflar herkesin böyle olduğu algısını yaratıyor. Özellikle gençler görünenin 'gerçek' olmadığını bilmeli. 'Kusursuz güzellik' algısının yarattığı gerginlik ve anksiyeteden sıyrıldıktan sonra estetik operasyon kararı vermeli" dedi.

Her estetik operasyonun, herkese yapılabileceği algısının doğru olmadığının altını çizen Op. Dr. Yazan, ameliyat kararı verirken hastanın gerçekten ameliyat için uygun aday olup olmadığının sorgulanması ve değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yazan, "Hastanın, yaş, sosyal çevre, aile, fiziki ve psikolojik değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak sorgulanması gerekiyor. Mutlaka çok yönlü yaklaşım, muayene ve tetkiklerden sonra estetik ameliyat için uygun olup olmadığına karar verilmeli.

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'PSİKOLOJİK ETKİSİ UNUTULMAMALIDIR'

Estetik operasyonların çoğu zaman insanların kendilerinde kusur olarak gördüğü fiziksel özelliklerini değiştirmeleri için yapıldığını, fakat bu durumun daha detaylı düşünüldüğünde olumlu psikoloji ve sosyolojik etkilerinin de varlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Selçuk Yazan, “Yapılan operasyonların amacı ne olursa olsun insan psikolojisi üzerinde önemli bir etkisinin olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır’’ dedi. Özgüven sorunu yaşayan, aynadaki görüntüsünden mutsuz olan, kendi ile barışık olmayan kişilerin estetik operasyonlarla bu duygu durumlarını değiştirmesinin mümkün olabileceğinden bahseden Op. Dr. Selçuk Yazan, bu nedenle estetik ve psikolojinin ayrılmaz bir ikili olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

(DHA)

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estetik sosyal medya ilişkisi estetik

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