'Estetiğe sosyal medyadan değil kendi ihtiyaçlarınıza göre karar verin'

Sosyal medya son yıllarda o kadar güçlü bir hale geldi ki estetik ameliyat taleplerini de buna göre değiştirdi. Sosyal medya paylaşımlarında kusursuz görünmek isteyen ve gördüğü ünlüler ya da fenomenlere benzemek isteyenler bu yönde estetik operasyon talepleriyle doktora başvuruyor.

Bu tür estetik ameliyatları kabul etmenin etik olmadığını ifade eden Op. Dr. Yazan, "Hekim açısından doğru olan estetik operasyonların trendlere ve modaya göre davranarak değil bir takım etik kurallara bağlı kalarak gerçekleştirilmesi gerektiğidir. 'Herkese her ameliyat yapılır' mantığında olmayarak değerlendirilip gerçekleştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Estetik operasyonların hastaların üzerinde olumlu etkileri olduğunu da belirten Op. Dr. Yazan estetiğe sosyal medyadan değil kişilerin kendi ihtiyaçlarına göre karar vermesi gerektiğini belirtti. Estetik operasyonlardan önce hastaların psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Yazan, "Estetik operasyonlar kabul edilmeden önce hastaların durumu psikolojik açıdan da değerlendirilmeli ve hastayla konuşulmalı. Her yaştan ve her cinsiyetten insan beğenilmek ister. Kendisini seven bir insan karşısındaki insanların da kendisini sevdiğine ve değer verdiğine inanır. Bu durum özellikle de çiftler arasında pek çok sorunun ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Kişi beğenilme arzusunu giderebilmek için hayal ettiği görünüme kavuşurken aynı zamanda eşinin ya da sevgilisinin de kendisine bakışının değişeceğine inanır. Ancak bazen bu bir yanılgı olabilir ve ameliyat hayal kırıklığı yaratabilir. Bu noktada kişinin estetik operasyona hem ruhsal hem de fiziksel açıdan uygun olması önemlidir" dedi.