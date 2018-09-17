'Estetiğin mevsimi mi olur' demeyin! Kendinizi sonbaharda yenileyin

‘Estetiğin mevsimi mi olur?’ demeyin. Evet, estetiğin de bir sezonu var. Hangi ameliyatın hangi dönemde yapılacağına dikkat etmeli ve önem vermelisiniz. Çünkü yapılan operasyonun sonuçları mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Estetik operasyon geçirmek isteyen kişiler, operasyonun hangi koşullar altında gerçekleşeceği ve hangi doktor tarafından yapılacağı konusunda ne kadar titiz davranıyorlarsa, estetik ameliyatın hangi dönemde yapılacağı konusunda da son derece dikkatli olmalıdır. Çünkü mevsimlere göre estetik operasyonların etkileri değişim gösterebiliyor. Birçok kişi, yaz tatillerinde çok fazla boş vakte sahip oldukları için estetik operasyonları da bu boş vakitler içerisinde gerçekleştirmek istiyor; ancak zaman problemi yoksa sonbahar ve kış mevsimi birçok açıdan ameliyat sonrası bakım için daha konforlu. Estetik operasyon geçiren bir kişi, operasyonun ardından olabildiğince güneş ışınlarından uzak durmalı.

Yazın kuruyan ve elastikiyetini kaybetmiş olan ciltlerin bakımı, sonbahar ve kış aylarında yapılırsa çok daha sağlıklı oluyor. Yazın güneş, kum ve denizin ciltte yapmış olduğu kurumalar, yıpranmalar, yaşlılık belirtileri ve lekeler sonbaharda telafi edilmek zorunda.

CİHAZLAR BİRİKMİŞ KİRİ DAHA İYİ TEMİZLİYOR Telafi edilmediği zaman bu sorunlar büyüyerek daha farklı boyutlara varıyor. Bu sebeple yapılacak en önemli şey cilt bakımları. Cilt bakımları günümüzde artık bir takım özel cihazlar ve altın uçlu iğnelerle yapılıyor. Bu cihazlarla yapılan bir cilt bakımı; ciltte birikmiş olan toz, kir gibi istenmeyen maddeleri daha iyi temizleyebiliyor.

Güneş sebebiyle oluşan kırışıklıklar ve çökmelerde, farklı bir takım cihaz ve mekanizmalarla cildin yenilenmesine ihtiyacı olduğu bir gerçek. Bunun için de cildi geren ve cilde sağlıklı, daha genç bir görünüm kazandıran aparat ve aletler kullanılıyor. SADECE KADINLAR DEĞİL ERKEKLER DE GELİYOR Bu cilt bakımları sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli. Erkekler eskiden tıraş olarak cilt bakımlarını kendileri bir şekilde yapıyorlardı fakat son zamanlardaki trend sakal bırakmak.

Kirli sakal olduğu zaman yapılan tek şey cildi sabun veya benzeri bir maddeyle yıkamak. Ancak bu şekilde ciltteki temizlenmeyi tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde yapamıyorlar. Yani erkeklerinde kadınlar gibi cilt bakımı yaptırması şart.

TATİL DÖNÜŞÜ BOTOKSU! Günümüzde kadınlar arasında botoks ve dolgu çok yaygın. Tatil dönüşü botoks ve dolgu bakımlarının yapılıp yaşlılık görüntülerinin ortadan kaldırılmasında fayda var. Sonbaharla beraber artık sıcakların azaldığı, plastik ve estetik cerrahinin gündeme geldiği, ödem ve kanamaların riskinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Özellikle burun estetiğiyle başlayan, gözaltı, göz kapağı ve cilt sarkmalarında yapılan operasyonlar ön plana çıkıyor. KİMSE SAÇSIZ DOLAŞMAK İSTEMİYOR Liposuction, göğüs estetiği, kol estetikleri, karın germe ve vajinal estetiklerde sonbaharda başlayan ve Haziran’a kadar rahatlıkla yapılabilecek operasyonlar.

Kadın veya erkek olsun artık istisnalar dışında hiç kimse saçsız bir şekilde dolaşmak istemiyor. Günümüzde sağlıklı, fit, spor yapan, gür saçlı bir prototip belirlendi. Özellikle Orta Doğu’dan gelen hastalarımızın büyük bir bölümü saç ve sakalı bir arada yaptırmak istiyor. Yurtdışından gelen hastaların saç ekimi için en fazla üç gün boyunca İstanbul’da, kontrolümüzün altında kalması gerekiyor.