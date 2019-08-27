Estetik ameliyata karar verme aşamasında nelere dikkat etmek gerekiyor?

Peki doğru araştırma nasıl yapılır? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sorunun yanıtını ve diğer tüm püf noktaları bizler için paylaştı.

DOKTOR SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Estetik operasyonlarda doktor seçimi oldukça kritiktir. Bu nedenle oldukça dikkatli olunmalı. Günümüzde estetik operasyonlarda çok farklı teknikler kullanılır.

Kapalı teknikte uzmanlaşmış olan bir doktorun açık teknikte de aynı performansı göstermesi beklenmemeli. Aynı zamanda bir doktorun iki teknikte uzmanlaşması da mümkün.

Bu nedenle ne tür bir estetik operasyon yaptıracağınızı, sizin fiziksel durumunuza ve talep ettiğiniz operasyona göre hangi tekniğin kullanılması gerektiğinin belirlenmesi lazım.

Bu tür belirlemeleri mutlaka uzman bir doktorun yapması gerekir. Zaten profesyonel bir doktor, gereken durumlarda hasta yönlendirmesi yapacağı için kişi rahatlıkla doktor seçimini de yapabilir.

İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Estetik operasyonlarda hasta - doktor ilişkisi oldukça önemli. Günün sonunda kişinin isteklerine kavuşması kadar vücuduna ve yüzüne uygun bir sonuç alması da mühimdir. Bundan dolayı kişinin doktoru ile sağlıklı bir iletişim kurabilmesi, doktor tarafından doğru bir şekilde yönlendirilmeye açık olması ve bunun için de doktoruna güvenmesi lazım.