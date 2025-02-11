Estetik ameliyatta sonra kabusu yaşadı! Daha büyük göğüslere sahip olmak istiyordu: "Şimdi kel oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Prag'ta yaşayan 28 yaşındaki Barbora Kropackova isimli bir kadın göğüs büyütme estetik operasyonunun sonrasında büyük bir kabus yaşadı. Ameliyattan sadece birkaç hafta sonra silikon implantlar bir otoimmün hastalığı (alopesi üniversalis) tetikledi ve bu da alopesiye (saçsızlık) yol açtı.

ESTETİK OPERASYONUN YAN ETKİLERİNİ SIRALADI

Saçlarının tutam dökülmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kropackova, "İşlemden dört hafta sonra tüm saçlarım döküldü. Bu sıra dışı bir cerrahi yan etki hakkında farkındalık yaratmak istiyorum. Kirpiklerim ve kaşlarım bile döküldü. Kendimi o halde gördüğümde aynanın karşısında ağladım" dedi.

Estetik operasyonun sonrasında saç dökülmesinin yanında birçok yan etki yaşadığını dile getiren Kropackova, "Benim durumumda sadece tetikleyici bir etkendi. İşlemden sonra başka sorunlar da yaşadım: Gözüm seğirdi, kaslarım ve eklemlerim ağrıdı, döküntülerim oldu" diye konuştu.

ÇALIŞMALARA İŞARET ETTİ

Leipzig'in ünlü dermatoloğu Dr. Dietrich Barth saç dökülmesinin estetik operasyonla bağlantısı olabileceğini vurgulayarak, "Otoimmün hastalıkları tetikleyen o kadar çok faktör var ki, bunu göz ardı edemeyiz. Benzer ameliyatlardan sonra otoimmün antikorların oluşumunun arttığını doğrulayan çalışmalar mevcut" ifadelerini kullandı.