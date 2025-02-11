Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Estetik ameliyatta sonra kabusu yaşadı! Daha büyük göğüslere sahip olmak istiyordu: "Şimdi kel oldum"

Estetik ameliyatta sonra kabusu yaşadı! Daha büyük göğüslere sahip olmak istiyordu: "Şimdi kel oldum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
11.02.2025 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya'nın başkenti Prag'ta yaşayan 28 yaşındaki Barbora Kropackova isimli bir kadın mükemmel vücut hayalinin bedelini saçlarıyla ödedi. Daha büyük göğüs ölçülerine sahip olmak isteyen 28 yaşındaki genç kadın göğüs büyütme operasyonu geçirdi. Ameliyatın sonrasında Kropackova'nın tutam tutam saçları dökülmeye başladı.

Estetik ameliyatta sonra kabusu yaşadı! Daha büyük göğüslere sahip olmak istiyordu: "Şimdi kel oldum"

MYNET|DIŞ HABERLER Prag'ta yaşayan 28 yaşındaki Barbora Kropackova isimli bir kadın göğüs büyütme estetik operasyonunun sonrasında büyük bir kabus yaşadı. Ameliyattan sadece birkaç hafta sonra silikon implantlar bir otoimmün hastalığı (alopesi üniversalis) tetikledi ve bu da alopesiye (saçsızlık) yol açtı.

ESTETİK OPERASYONUN YAN ETKİLERİNİ SIRALADI

1

Saçlarının tutam dökülmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kropackova, "İşlemden dört hafta sonra tüm saçlarım döküldü. Bu sıra dışı bir cerrahi yan etki hakkında farkındalık yaratmak istiyorum. Kirpiklerim ve kaşlarım bile döküldü. Kendimi o halde gördüğümde aynanın karşısında ağladım" dedi.

2

Estetik operasyonun sonrasında saç dökülmesinin yanında birçok yan etki yaşadığını dile getiren Kropackova, "Benim durumumda sadece tetikleyici bir etkendi. İşlemden sonra başka sorunlar da yaşadım: Gözüm seğirdi, kaslarım ve eklemlerim ağrıdı, döküntülerim oldu" diye konuştu.

ÇALIŞMALARA İŞARET ETTİ

3

Leipzig'in ünlü dermatoloğu Dr. Dietrich Barth saç dökülmesinin estetik operasyonla bağlantısı olabileceğini vurgulayarak, "Otoimmün hastalıkları tetikleyen o kadar çok faktör var ki, bunu göz ardı edemeyiz. Benzer ameliyatlardan sonra otoimmün antikorların oluşumunun arttığını doğrulayan çalışmalar mevcut" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki...

Çocuklarının öz babası olmadığını öğrenen adam eşine öyle bir hediye verdi ki...

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

 Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

Haftada 640 bebek bezi ve 40 litre süt alıyorum

 Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

Çamaşırlarını yıkamak yerine bu yöntemi kullanıyormuş

 Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı
Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi meme estetiği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da iki ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da iki ilçede okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Fotoğraflarıyla duyuruldu

Ölüp yeniden dirildi! "Çocuk gibi kucaklanmak istiyor"

Ölüp yeniden dirildi! "Çocuk gibi kucaklanmak istiyor"

Olay değişim! "Resmen insan güzeli"

Olay değişim! "Resmen insan güzeli"

Daha büyük göğüsler istiyordum, şimdi kel oldum

Daha büyük göğüsler istiyordum, şimdi kel oldum

Altın 3'lü dönüşe sıcak bakıyor! Yeşil ışık yaktılar

Altın 3'lü dönüşe sıcak bakıyor! Yeşil ışık yaktılar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

Saat almanın tam zamanı! Casio saatlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.