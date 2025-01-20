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Estetik değil adeta facia! Güzelleşmek isterken karnı çürümeye, etleri dökülmeye başladı!

20.01.2025 13:25
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Estetik mağduriyetleri bitmek bilmiyor. Karın gerdirme operasyonu geçiren gurbetçi kadının başına gelenler bu kadar da olmaz dedirti. Ameliyat sonrası her geçen gün karnı biraz daha çürüyen kadın sonunda yürüyemez hale geldi. Başından geçenleri anlatan mağdur kadın, "Karnım bildiğiniz çürüdü, etlerim dökülmeye başladı" dedi.

Estetik değil adeta facia! Güzelleşmek isterken karnı çürümeye, etleri dökülmeye başladı!

Almanya'da yaşayan 52 yaşındaki Handan Dinçer 2 yıl önce Stuttgart'tan kalktı Liposuction (Liposakşın) yani karın gelme ameliyatı olmak için İstanbul'da özel bir hastaneye geldi. Ameliyatın ardından birkaç gün geçti. Kadın, düz bir karna kavuşacağını zannederken hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz kadın başına gelen felaket bitti sandığı Almanya'ya döndü ancak kabus kaldığı yerden büyüyerek devam etti.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; 52 yaşındaki Handan Dinçer'in tek hayali ince bir bele düz bir karna kavuşmaktı. Türkiye'de karın gerdirme ameliyatı olan Dinçer'in her geçen gün durumu kötüye gitti.

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Karnı çürümeye ve etleri dökülmeye başlayan kadın Almanya'ya dönmeden önce doktorun kapısını tekrar çaldı. Doktor duruma müdahale etti ancak durum düzelmek yerine gittikçe kötüleşti.

Kadın Almanya'ya döndükten sonra durumu öğrenen doktor da Almanya'ya geldi ancak o günden sonra doktor iddiaya göre ne aradı ne sordu.

HAYATIM MAHVOLDU"

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"Her kadın güzel olmak istiyor, ben de güzelleşmek istedim. Annelik estetiği yaptırtmak istedim. Benim hayatım mahvoldu, evimde iş yapamadım, çocuklarıma bakamadım hatta bir kıyafet giyemedim. Karnımın morardığını gördük ve hemşireler de bunu gördü. Doktor o bölgenin temizlenmesi gerektiğini söyledi orayı temizledi ve tekrardan dikti. Daha sonra parça aldı bacaklarımın arasından karnıma yapıştırdı.

"KARNIM KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇILDI"

Almanya'ya uçtuktan sonra benim karnım açıldı ve bir karpuz büyüklüğünde oldu. Doktor Stuttgart'a doktor geldikten sonra baktı kendi de panikledi. Ben yürüyemez haldeydim. Doktor o günden sonra 'Handan hanım nasılsınız, iyi misiniz?' Hiçbir şey sormadı.

DAVA AÇILDI

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Avukat Sena İzmitli Demiroğlu, "Bir suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davamızda açmış bulunuyoruz.

Estetik mağduru Handan Dinçer bütün kadınlara seslendi: "Doktorunuzu iyi seçin. İyi seçin ki hayatınıza, bedeninize zarar vermesin.

Anahtar Kelimeler:
Liposuction ameliyat Philips Yaşam Kategorisi
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