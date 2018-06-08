KADIN

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Yaptığı yasadışı ameliyatlarla ün kazanan sahte doktor Oneal Ron'un son kurbanı trans birey Rajee Narinesingh olmuş, Rajee'nin yüzüne çimento, lastik dolgu macunu, Japon yapıştırıcısı ve mineral yağı gibi maddeler enjekte edilmişti. Yüzündeki maddeler yüzünden tanınmaz hale gelen Rajee'ye yumuşatma enjeksiyonları ve lazer tedavisi uygulanarak daha normal bir görüntüye sahip olması sağlandı. Rajee'nin ilk görüntüleri sosyal medyada hala konuşulmaya devam ediyor.

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Rajee Narinesingh estetik operasyonlar yüzünden korkunç bir hale geldi.

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Estetik faciası sonra pişman olan Rajee Narinesingh, yüzünü toparlamaya çalışıyor.

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Estetik operasyonlara parası yetmediği için çözümü ucuz estetiklerde arayan Rajee, yanaklarına, çenesine ve dudaklarına çimento bazlı maddeler enjekte ettirdi. Ve tüm bu operasyonlara sadece 100 dolar ödedi.

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Hayatını değiştiren bu enjeksiyonlardan sonra Rajee'nin yüzü kaya kadar sert olmuştu ve doktora göstermeye bile utanıyordu.

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Sahte doktor Oneal Ron'un yaptığı operasyonlar yüzünden tanınmaz hale gelen Rajee'ye Plastik Cerrah Dr. John Martin yardım eli uzattı.

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Martin, trans birey Narinesingh'e yüzünü yumuşatan enjeksiyonlar ve lazer tedavisi uyguladı.

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3 kez ameliyat masasına yatan ancak yüzündeki iltihaptan tam anlamıyla kurtulamayan Rajee, ''Beni hayata döndüren doktorlara teşekkür ederim. Artık yüzüme tekrar bakabilmeye başladım. Bana hayal ettiğim yüzü verdiler'' diye konuşuyor.

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Enjeksiyonları yapan sözde doktor ise yasa dışı yollardan birçok kadının yüzüne zehirli maddeler enjekte ettiği için yargılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rajee Narinesingh estetik faciası

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