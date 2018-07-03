Estetik güzelliğin simgesi: Göbek deliği!

Karın bölgesinin özellikle yaz kıyafetlerinde en foküs olan noktası göbek deliğidir; aynı zamanda da vücudun çok önemli bir estetik bileşenidir. Göz, ister istemez vücudun bu bölgesine kaydığı için göbek deliğini, kritik bir konuma getirir.

Bu sebeplerden dolayıdır ki biz plastik cerrahlar karın germe (abdominoplasti) operasyonunu yaparken göbek deliğinin şeklini ve izlerini en iyi hale getirmek için çok büyük bir çaba sarf ederiz.

Estetik olarak kabul edilebilir bir göbek deliği yaratmak için öncelikle göbek deliğinin ideal olarak nasıl olması gerektiğini tanımlayalım. Değişken dünya coğrafyası ve anatomik varyasyonlara rağmen göbek deliğinin estetik güzelliği için genel kabul görmüş bir konsensüs vardır. Öncelikle “Göbek deliği” diklemesine pozisyonda olmalıdır. Çevresindeki dokularla değerlendirildiğinde, kademe kademe giderek artan çukurlaşma şeklinde olmalıdır. Ayrıca aşırı büyük hazırlanmış bir göbek deliği çekici değildir. Bu üç kural göbek konturleme ameliyatı esnasındaki temel prensiplerdir.