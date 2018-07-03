Estetik güzelliğin simgesi: Göbek deliği!

Karın bölgesinin özellikle yaz kıyafetlerinde en foküs olan noktası göbek deliğidir; aynı zamanda da vücudun çok önemli bir estetik bileşenidir. Göz, ister istemez vücudun bu bölgesine kaydığı için göbek deliğini, kritik bir konuma getirir.
Bu sebeplerden dolayıdır ki biz plastik cerrahlar karın germe (abdominoplasti) operasyonunu yaparken göbek deliğinin şeklini ve izlerini en iyi hale getirmek için çok büyük bir çaba sarf ederiz.
Estetik olarak kabul edilebilir bir göbek deliği yaratmak için öncelikle göbek deliğinin ideal olarak nasıl olması gerektiğini tanımlayalım. Değişken dünya coğrafyası ve anatomik varyasyonlara rağmen göbek deliğinin estetik güzelliği için genel kabul görmüş bir konsensüs vardır. Öncelikle “Göbek deliği” diklemesine pozisyonda olmalıdır. Çevresindeki dokularla değerlendirildiğinde, kademe kademe giderek artan çukurlaşma şeklinde olmalıdır. Ayrıca aşırı büyük hazırlanmış bir göbek deliği çekici değildir. Bu üç kural göbek konturleme ameliyatı esnasındaki temel prensiplerdir.
Bu üç maddeyi açacak olursak, göbek deliğinin diklemesine durması gereken konumu, kişinin göğüs kafesi uzunluğu, yaşlanma veya doğumlar sonucu yumuşak dokuda meydana gelen sarkmalar ve kilo kaybından etkilenebilir. Yeni yaratılan göbek deliği orta hatta olmalı; ayrıca kalça kemiklerinin en çıkıntılı yerinden geçen hayali çizgi seviyesinde konumlandırılmalıdır.
ÖZETLE, ÇEKİCİ BİR GÖBEK DELİĞİ KARAKTERİSTİĞİ:
· KÜÇÜK
· DİKLEMESİNE KONUMLANMIŞ
· İÇE DÖNÜK’TÜR.
Hiç ameliyat olmamış fit bir genç kız karnı incelendiğinde de göbek deliğinin diklemesine oval bir şekilde veya bir elmas şeklinde durduğu görülür. Çapı dar ve küçük olan göbek deliği, genç bir karınla özdeştir.
Peki göbek deliği estetiği cerrahisi nasıl yapılmaktadır:
Plastik cerrahınız ameliyat öncesi çizimleri yaparken, yeni göbek deliğinin şeklini o aşamada çizip size gösterecektir. Ancak bu çizim kağıt üzerinde yapılan çizim gibi değildir; çok değişkenli bir durumdur ve ameliyat esnasında üç boyutlu yaklaşmak gerekmektedir. Örneğin aşırı kilo verme sonrası durumlarında göbek deliği aşağı doğru çok sarkıp uzayacağından dolayı kas sıkılaştırması ve göbek deliği boyu kısaltılması işlemleri ile birlikte değerlendirilmektedir.
Bunun haricinde yeni göbek deliği kreasyonundan sonra, yani ameliyat sonrası dönemde, göbek deliği içine su konulduğunda göllenme olmalıdır. Bu yaratılan çukurluk kenarlardan santrale doğru giderek artan biçimde olmalı ve karın duvarına yaklaştıkça içe gömülmelidir. Böylelikle göbek deliğinin en çukur noktası tabana çok yakın olacağından ve ayrıca göbek deliği “dar” olarak tasarlanacağından dolayı hiçbir şekilde görünür bir iz kalmayacaktır.
Yeni göbek deliği yaratılırken kas sıkılaştırma işlemi ayrı bir önem arz etmektedir. Çünkü yeni göbek deliği ne kadar çukur olursa olsun, bu çukurluk, karın duvarı üzerinde orta hat boyunca aşağı ve yukarıya doğru silüet şeklinde uzanım göstermelidir. Unutulmamalıdır ki estetik bir göbek deliği estetik olarak ideal olan bir karında güzel durur.
Op. Dr. Türker Özyiğit
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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