Estetik güzellik ve çekicilik arasındaki ilişki - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik güzellik ve çekicilik arasındaki ilişkiyi anlattı.

Temelinde beğenilmek ve aynalarla barışık şekilde yaşayarak mutlu hissetmek olan güzellik olgusu, ideal güzellik algısı kalıplarının yaygınlaşmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor.

Sağlık nedenleriyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar bir kenara bırakılırsa, kendisini beğenmeyen beğenilmediğini düşünen veya daha çok beğenilmek isteyen bireyler, çekici bir yüze ve hatlara sahip olmak için estetik müdahalelere başvuruyor. Bazı araştırmaların da desteklemiş olduğu, çekici insanların toplumda daha kolay statü sahibi olabilip, daha fazla para ve mevki kazandığı algısı da estetik operasyonlar için tetikleyici olabiliyor.

ÇEKİCİLİK VE KABUL GÖRME

İnsan, sosyal toplumda kabul görmek isteyen ve bunun için de beğenilmeyi isteyen bir varlık. Kişisel beğeni ve daha özgüvenli yaşam adına yapılan estetiğin, evrensel güzellik anlayışı çerçevesindeki toplumsal açısı da önemli yer tutuyor. Bu noktada kendisini beğenmeyen birey, etkisi altında kaldığı ve kendisi için ideal olan görünüme kavuşmak için estetik operasyon yaptırmayı tercih ediyor.