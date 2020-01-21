Estetik güzellik ve çekicilik arasındaki ilişki - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik güzellik ve çekicilik arasındaki ilişkiyi anlattı.
Temelinde beğenilmek ve aynalarla barışık şekilde yaşayarak mutlu hissetmek olan güzellik olgusu, ideal güzellik algısı kalıplarının yaygınlaşmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor.
Sağlık nedenleriyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar bir kenara bırakılırsa, kendisini beğenmeyen beğenilmediğini düşünen veya daha çok beğenilmek isteyen bireyler, çekici bir yüze ve hatlara sahip olmak için estetik müdahalelere başvuruyor. Bazı araştırmaların da desteklemiş olduğu, çekici insanların toplumda daha kolay statü sahibi olabilip, daha fazla para ve mevki kazandığı algısı da estetik operasyonlar için tetikleyici olabiliyor.
ÇEKİCİLİK VE KABUL GÖRME
İnsan, sosyal toplumda kabul görmek isteyen ve bunun için de beğenilmeyi isteyen bir varlık. Kişisel beğeni ve daha özgüvenli yaşam adına yapılan estetiğin, evrensel güzellik anlayışı çerçevesindeki toplumsal açısı da önemli yer tutuyor. Bu noktada kendisini beğenmeyen birey, etkisi altında kaldığı ve kendisi için ideal olan görünüme kavuşmak için estetik operasyon yaptırmayı tercih ediyor.
Estetik ameliyatlar sayesinde bireyin yaşamını olumsuz etkileyen ve sosyal yönden de kendini eksik hissetmesine neden olan sorunlar da ortadan kaldırılmış oluyor. İç dünyamızı yakından ilgilendiren dış güzelliğimiz; ruh halinin bozulması, özgüven kaybı, çekinme, sosyal hayata girememe gibi çıktılarla depresyon ve toplumdan kendini dışlamaya kadar varabilen süreçlere neden olabiliyor.
HAZIR OLMAK ÖNEMLİ
Ancak hayal kırıklığına uğramamak için estetik operasyon öncesi ruhsal, fiziksel açıdan uygun ve hazır olmak çok önemli. Beklentiler gerçekçi bir şeklide oluşturulduğu takdirde estetik operasyonlar, kişinin kendini beğenmesi ve sevmesi sonucunu yaratarak amacına ulaşmış oluyor.
İyileşme süreciyle birlikte zihnindeki ideal görünüme kavuşan birey, kendisine olan saygısını yükselterek, daha barışık, özgüveni yüksek, toplum tarafından beğenilen ve çekici hatlara sahip bir şekilde daha mutlu bir yaşam sürdürebiliyor.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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