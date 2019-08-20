Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik operasyonların çiftler arasındaki etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Hem fiziksel hem de ruhsal değişimi destekleyen bu operasyonlar kişilerin daha yüksek özgüvene sahip olmasında etkili olurken aynı zamanda aynada kendi ile barışık ve kendini seven bir bireye dönüşmesine de olanak tanır.
Tüm bu etkiler bir araya geldiği zaman yaşam rutininde pek çok değişim ortaya çıkabilir. Özellikle çiftler arasında uzun dönemde ortaya çıkan fiziksel güvensizliğe bağlı uzaklaşma sorunu estetik operasyonlarla birlikte tamamen ortadan kalabilir.
BEDENİNİZ RUHUNUZA HAYAT VERSİN
Çok ufak sorunların uzun vadede büyük takıntılara ve psikolojik problemlere yol açabilmesi mümkün. Örneğin; burun yapısından hoşnut olmayan bir birey bunu gizlemek için öncelikle makyaj tekniklerine başvurup daha ilerleyen dönemlerde bu durumu gizlemek için gözlük kullanmaya, yandan poz vermemeye ya da hiç fotoğraf çektirmemeye başlayabilir.
Bu tepkilerin hepsinin psikolojik bir sorun olduğu görmezden gelinmemeli. Kişinin kendine olan özgüvenini kaybetmesi ve kendisini sevmemeye başlaması gibi durumların ortaya çıkmasının altında yatan gerçeklerdir.
Farklı örneklerin arttırılabileceği bu durum, eşler arasındaki iletişimin kopmasına, cinselliğin azalmasına hatta bitmesine bile neden olabilir. Bundan dolayı estetik operasyonların aşk hayatındaki etkisi göz ardı edilmemeli.
ÖNCE KENDİNİ SEV
Kendini sevmeyen bir insanın karşısındakinin kendisini sevdiğine inanması oldukça güçtür. Bu nedenle fiziksel sorunlardan kaynaklı başlayan kendini sevmeme durumu bir süre sonra partnerin sevgisinden de şüphe etmeye neden olabilir.
Bu şüphenin etkisi ilişkinin zarar görmesi başta olmak üzere karşı tarafın hiçbir suçu olmadığı halde uzaklaştırılmaya çalışılması şeklinde ortaya çıkabilir.
Uzaklaştırma hali çiftlerin cinsel hayatında da önemli ölçüde olumsuz etki oluşturur. Kişinin öz güven sorununu ortadan kaldıracak, kendiyle barışmasına yardımcı olacak estetik operasyonların sonucunda doğrudan ilişkisinin de düzeldiği gözlemlenebilir.
Özgüveni artan taraf artık bedenine güvendiği ve bedenini sevdiği için bunu eşine de yansıtarak ilişkideki cinsel sorunların ortadan kalkmasını sağlayabilir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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