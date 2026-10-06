Marul ve patatesi böyle yıkayın! Hasta edebilecek mikrop taşıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yıkanmamış sebzelerin hastalığa neden olabilecek mikropları taşıma ihtimali bulunan gıdalar arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce doğru şekilde temizlenmesi önem taşıyor.

Cleveland Clinic'te görev yapan diyetisyen Kristin Kirkpatrick, kurum tarafından yayımlanan bir yazıda sebze ve meyvelerin nasıl temizlenmesi gerektiğine ilişkin önerilerini paylaştı. Uzmanın tavsiyeleri, özellikle marul ve patates gibi sık tüketilen gıdaların hazırlanmasında uygulanabiliyor.

MARUL NASIL YIKANMALI?

Uzmanın önerdiği yöntem oldukça basit. Tüketilecek sebze ve meyveler soğuk suyun altında yıkanmalı ve temizlik sırasında yalnızca su kullanılmalı.

Ayrıca sebzelerin üzerinde bulunan hasarlı veya ezilmiş bölümlerin de temizlenmesi gerekiyor. Bu bölgeler bakterilerin barınabileceği alanlar oluşturabileceğinden tüketimden önce uzaklaştırılması öneriliyor.

Maryland Üniversitesi de özellikle marul gibi yapraklı sebzelerin temizlenmesinde benzer bir yönteme dikkat çekiyor. Marulun yaprakları birbirinden ayrılmalı ve yaprakların kıvrımları arasında kalan kirlerin uzaklaştırılması için suyla iyice durulanmalı.

Marul gibi çok sayıda kıvrımı bulunan sebzelerin yıkanırken 1-2 dakika suda bekletilmesi de öneriliyor. Ardından yapraklı sebzeler süzgeçte süzülmeli ve temiz bir havlu ya da salata kurutucusu kullanılarak kurutulmalı.

PATATESİ TEMİZLERKEN ELLE OVALAYIN

Patates ve elma gibi dış yüzeyi daha sert olan ürünlerde ise yalnızca suyun altında tutmak yerine yüzeyin ellerle ovalanması öneriliyor.

Kirkpatrick'e göre bu işlem, ürünün dışındaki toprağın ve kirin daha etkili şekilde uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Patateslerin saklanması konusunda da dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Harvard'ın tavsiyesine göre patatesler buzdolabında tutulmamalı. Nem, patateslerin daha hızlı bozulmasına neden olabileceğinden serin, kuru ve karanlık bir yerde saklanmaları öneriliyor.

SEBZELER NE ZAMAN YIKANMALI?

Cleveland Clinic uzmanına göre meyve ve sebzeleri tüketmeden hemen önce yıkamak en uygun yöntem.

Böylece ürünler gereğinden uzun süre nemli kalmamış oluyor. Özellikle yapraklı sebzelerin yıkandıktan sonra iyi şekilde süzülmesi ve kurutulması da önem taşıyor.

MEYVE VE SEBZE YIKARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Meyve ve sebzeleri temizlerken bazı temel hijyen kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Maine Üniversitesi'nin önerileri arasında şunlar yer alıyor:

Yemek hazırlamadan önce ve sonra elleri sıcak su ve sabunla yıkamak

Kesme tahtalarını ve mutfak gereçlerini kullanmadan önce ve sonra temizlemek ve dezenfekte etmek

Sebzeleri yıkarken sabun veya deterjan kullanmamak

Kalın kabuklu ürünlerde sebze fırçasından yararlanmak

Çok sayıda girinti ve kıvrımı bulunan sebzeleri yıkarken 1-2 dakika suda bekletmek

Yapraklı sebzeleri süzgeçte süzdürmek ve temiz bir havlu veya salata kurutucusuyla kurutmak