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Estetik operasyonların tercih edilmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.09.2019 13:36 | Son Güncelleme

Estetik operasyon yaptırmak isteyen insanların bu operasyonlara bir çok farklı nedenlerden ihtiyacı olabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, estetik operasyonların tercih edilmesinde etkili olan sebepler hakkında tüm detay noktaları bizler için anlattı.

Estetik operasyonların tercih edilmesinde etkili olan sebepler nelerdir?

Sağlık sorunlarının varlığı, yaşam kalitesinin düşmesi, değişim isteği ve fiziksel görüntü açısından özgüvenin artırmasını sağlamak gibi pek çok nedenden kişiler estetik operasyon yaptırmak isteyebiliyor.

Bu nedenleri detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman her insanın bir şekilde değişime ihtiyacı olabileceğini ve sağladığı bu farklılıklarla hayatının bir çok yönünü değiştirebileceğini görüyoruz.

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Kişi estetik operasyonlara veya işlemlere yönelmesine yol açan sebepleri bir başkasının etkisinde kalmamak şartıyla mutlaka ciddiye almalı ve bu şeklide sağlayacağı değişimin hayatına katacağı kazanımları dikkatle değerlendirmeli.

Böylece hayat kalitesini ve özgüvenini artıracak ve elde edilen sonuçtan kişinin memnuniyetini tam anlamıyla sağlayacak değişimler mümkün olacaktır.

SAĞLIK SORUNLARINA BAĞLI ESTETİK

Estetik operasyonlar sanılanın aksine sadece fiziksel görünümde bir değişim sağlamak ve magazinde çoğu zaman işlendiği gibi “daha güzel olmak” için yapılmaz.

Aynı zamanda daha sağlıklı bir birey olmak için, estetik operasyonlarla çözülebilecek sağlık problemlerine çözüm sağlamak için de yaptırılır. Bunun en bilinen örnekleri, sırt ağrılarına ve omurga sorunlarına yol açan büyük memelere bu sorunları gidermeye yönelik uygulanan meme küçültme estetiği ve nefes alma sorunlarını da düzeltmek üzere yapılan burun estetiğidir.

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Meme kanseri sonrası meme onarımı, erkeklerde jinekomasti ameliyatı, yanık ve yara tedavileri, sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için yapılan estetik uygulamalardan bazılarıdır. Bunun gibi bir çok durumda sağlıkla ilgili nedenlerle doktor tavsiyesi ile estetik operasyon yaptırılabilir.

Bu sorunlar kişinin fiziksel sağlığı açısından rahatsız hissetmesinin yanı sıra ruhsal olarak da olumsuz etkilenmesine neden olacağından mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

DAHA İYİ BİR 'BEN' İSTEYENLER İÇİN ESTETİK OPERASYONLAR

Estetik operasyonların fiziksel görüntüsü ile ilgili meslekleri olan kişiler tarafından yaptırıldığı düşünülse de sanılanın aksine aslında vücudu ve dış görünüşü ile daha barışık olmak ve görünümü ile birlikte yaşamında hayat kalitesini de artıracak şeklide değişim sağlamak, estetik operasyonların tercih edilmesi nedenlerinin başında gelir.

Kişinin görüntüsünde memnun olmadığı veya değişmesini istediği yönler varsa, bu memnuniyetsizlik özgüven kaybına veya sosyal endişelere neden oluyorsa bu durumu değiştirmek için estetik operasyonların sağlayacağı çözümlerden destek alınabilir.

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Kişinin kendi ile daha barışık olmasının yanı sıra sosyal açıdan daha aktif bir birey olması da bu operasyonlar sonucunda sağlanan kazanımlardandır. Fiziksel görünüş ile ilgili memnuniyetsizliklerin sonlanmasını sağlayan estetik operasyonlar sonrasında kişilerin sosyal ve romantik ilişkilerinde de olumlu yönde değişim olduğu gözlemlenmektedir.

Sonuç olarak estetik operasyonların, insanların kendilerine verdiği değeri ifade eden ve hayatlarında olumlu yönde bir değişim sağlamak ve kendilerini daha iyi hissetmek üzere yaptıkları bir tercih olduğu unutulmamalı.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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