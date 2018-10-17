KADIN

Estetik sonrası beslenmeye dikkat

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 17.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlar sonrasında doku toparlanmasına yardımcı 5 besini Estetik International Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu yazdı.

Estetik sonrası beslenmeye dikkat

DÜZENLİ OLARAK AVOKADO TÜKETİN

İçeriğinde barındırdığı keratinoid, lutein gibi antioksidanlar ile hücre bütünlüğünün korunmasına ve yeniden yapılandırılmasına yardımcıdır. Bununla birlikte iyonize potasyum ve folat içeği de vücudun alkaliye geçişini hızlandırır ve vücudu tazeler. Bu sayede doku toparlanmasına yardımcı olur. Operasyon sonrası kahvaltıda veya salatalara ilave ederek her gün ½ adet avokado tüketmeyi ihmal etmeyin.

LİMON VE LİMON SUYUNDAN VAZGEÇMEYİN

Vücudun alkali dengesine katkı sağlarken asidik yükünü azaltır ve aynı zamanda içerdiği C vitamini ile kolajen yapıyı destekleyerek sıkılaşmayı sağlar. Salatalarda ve çorbalarda düzenli tüketmeye çalışın.

ISPANAK

Lutein adlı bileşenİ en çok barındıran gıdalardan biri de ıspanak. Lutein adlı bileşen yüksek antioksidan kapasitesi ile birlikte kan dolaşımını hızlandırıcı ve doku toparlanmasına yardımcı özelliğe sahip. Mümkün olduğunca ısıl ve bıçakla ince ince doğrama işlemine maruz kalmadığında vücut luteinden daha fazla yararlanıyor. Bu nedenle salatalarda çiğ olarak tercih edilmesi veya smoothielerde çiğ olarak kullanılması en çok önerilen formu.

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CEVİZ, FINDIK VE BADEM

Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, ko-enzim Q10, çinko, selenyum gibi bileşenleri içeriğinde barındırması nedeniyle hücre yenilenmesi konusunda oldukça yardımcı. Operasyon sonrası günlük 15-20 adet çiğ badem veya fındık veya 4 tam ceviz içi mutlaka tüketilmeli.

SOYA

Sütü, peyniri ya da tofu gibi içerikler E vitamininden oldukça zengindir ve yeni hücre oluşumuna yardımcı olur. Operasyon sonrası günlük beslenme planında yer verilmelidir.

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