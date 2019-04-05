Estetik trendlere kadınlar mı yön veriyor?

İnsanlık tarihine hem kadınsı güzelliği ve zarafeti hem de aklı ve gücü ile yön vermiş bir çok kadın vardır. Madam Curie, Coco Chanel, Prenses Diana, Florence Nightingale bilim, moda, toplumsal hayat gibi bir çok farklı alanda tarihe yön veren kadınlardan sadece bazıları.
Yaşadıkları dönemlerde tarihe ve bazen de kitlelere yön veren kadınların, kullandıkları ürünler, tercih ettikleri kıyafetler de en az yaptıkları kadar popüler olabiliyor.
ESTETİK ALGISI KİŞİYE GÖRE DEĞİL TOPLUMA GÖRE DEĞİŞİYOR
Günümüzde ise estetik trendler çoğu zaman ünlü ve medyatik kadınlar tarafından belirleniyor. Örneğin Jenifer Lopez poposu, Angelina Jolie dudağı gibi ifadeler estetik uygulamalar yaptırmak isteyen kadınların bir dönem dilinden düşmeyen tanımlar.
Buckingham Sarayı’nın sansasyonel gelini Meghan Markle burun yapısı ve yüzüne hoş bir masumiyet kazandıran çilleri ile son dönemlerde burun estetiği trendini belirleyen isimler arasında yer alıyor. Rihanna da Markle gibi güzel burun yapısı ile burun estetiğinde bir başka trende ilham veriyor.
YENİ TRENDLER YENİ YÜZLERDEN GELİYOR
Bella Hadid bacakları geçtiğimiz yıllarda popüler bir estetik trendi yaratmayı başardı. Cameron Diaz ve Taylor Swift de bu popülerliği destekleyen ünlü simalar arasında yer alıyor. Bu isimlerle birlikte kadınlar bacak estetiğini daha çok tercih etmeye başladı.
TEKNOLOJİNİN ESTETİK TRENDLERE ETKİSİ
Estetik trendlerinde son söz kadınların olsa da teknolojik gelişmelerin de bu trendleri önemli ölçüde etkilediğini unutmamak gerekir. Teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatsız estetik uygulamaların etkisi artarken haliyle pek çok insan da bu teknikleri tecrübe etmek istiyor.
Özellikle ameliyat korkusu olan ya da zaman yaratma konusunda sorun yaşayan kişilerin ameliyatsız estetiklere yönelmesindeki en büyük etmen bu alanda elde edilen önemli gelişmeler.
Ameliyatsız estetik uygulamalarına erken yaşta başlanması ve bu uygulamaların düzenli olarak devam ettirilmesi sonucunda ortaya çıkan fark edilebilir sonuçlar sayesinde bu uygulamalar her geçen gün daha popüler oluyor.
Gelişen teknoloji sayesinde ameliyatların iyileşme sürecinin kısalması ve daha konforlu olmasının estetik dünyasını tabu olarak gören erkeklerin de bu dünyaya adım atmasında etkisi büyük.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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