Estetik trendlere kadınlar mı yön veriyor?

İnsanlık tarihine hem kadınsı güzelliği ve zarafeti hem de aklı ve gücü ile yön vermiş bir çok kadın vardır. Madam Curie, Coco Chanel, Prenses Diana, Florence Nightingale bilim, moda, toplumsal hayat gibi bir çok farklı alanda tarihe yön veren kadınlardan sadece bazıları.

Yaşadıkları dönemlerde tarihe ve bazen de kitlelere yön veren kadınların, kullandıkları ürünler, tercih ettikleri kıyafetler de en az yaptıkları kadar popüler olabiliyor.

ESTETİK ALGISI KİŞİYE GÖRE DEĞİL TOPLUMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Günümüzde ise estetik trendler çoğu zaman ünlü ve medyatik kadınlar tarafından belirleniyor. Örneğin Jenifer Lopez poposu, Angelina Jolie dudağı gibi ifadeler estetik uygulamalar yaptırmak isteyen kadınların bir dönem dilinden düşmeyen tanımlar.

Buckingham Sarayı’nın sansasyonel gelini Meghan Markle burun yapısı ve yüzüne hoş bir masumiyet kazandıran çilleri ile son dönemlerde burun estetiği trendini belirleyen isimler arasında yer alıyor. Rihanna da Markle gibi güzel burun yapısı ile burun estetiğinde bir başka trende ilham veriyor.