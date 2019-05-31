Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, estetik algısının kadınlar ve erkekler üzerindeki algısına değinerek, “Estetik uygulamaları sadece kadınlar mı yaptırıyor?” sorusuna da açıklık getirdi. Günümüzde kadın ve erkek cinsiyetleri ile ilgili ayrımcı yaklaşımların giderek azalması, toplumsal algının cinsiyetlerle ilgili konularda her alanda eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışa doğru değişime uğraması ile paralel olarak erkekler de kadınlar kadar estetik uygulamalara giderek daha fazla ilgi gösteriyor.
ERKEKLERE ÖZEL ESTETİK OPERASYONLAR
Estetik uygulamaların erkeklerin ilgi odağına girmesini sağlayan en önemli unsurun saç ekimi uygulamaları olduğunu söylemek mümkün.
Erkekler için oldukça hassas bir durum olan saç dökülmesi ile ilgili sunulan çözümlerden en etkilisi olan saç ekimi ile birlikte erkeklerin estetiğe olan bakış açısı da değişime uğramaya başladı.
Saç ekimi uygulamalarından sonra erkekler için oldukça önemli olan bir diğer estetik operasyon da jinekomasti ameliyatlarıdır. Erkekte meme büyümesi olarak tanımlanan bu soruna çözüm sunan jinekomasti operasyonu sayesinde pek çok erkek dış görünüşü ile barışıyor ve öz güvenini yeniden kazanıyor.
GÜZELLİK ALGISI KADINLARI VE ERKEKLERI AYNI DÜZEYDE ETKİLİYOR
Günümüzde pek çok ünlü erkek estetik operasyonlar yaptırıyor. Ünlü erkekler arasında yaygınlaşan bu tercih değişikliği topluma da yansıyor. Modern dünyada artık “erkek adam estetik yaptırmaz” gibi cinsiyet ayrımcılığı içeren ve eski moda algılar yıkılırken metro seksüelliğin yaygınlaşması, bakımlı erkek tanımının toplumda önemli bir yer edinmesi ile erkeklerin de estetiğe olan ilgileri artıyor.
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Her geçen gün daha çok globalleşen modern dünyada bu değişime katkıda bulunan en temel faktörlerden biri de kişinin kendini nasıl hissedeceğine, toplum içinde kendisini nasıl görmek istediğine daha çok önem vermesi ve bu gibi konularda daha bilinçli olması , elindeki imkanları daha iyi bilmesi ve kullanması.
BİLİNÇLİ GÜZELLİK
Öte yandan her ne kadar erkeklerin estetik uygulamalara olan rağbeti giderek artsa da bu alanda trendler genellikle kadınlar tarafından belirleniyor. Ancak günümüzde estetik uygulamaların kadın erkek farkı gözetmeden bütün insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığı ve hayat kalitesini artırdığı tartışılmaz bir gerçek.
Estetik operasyonların doğal güzelliği desteklemesi, magazin gündeminin bir parçası olmaktan uzaklaşarak yaşam kalitesinin bir parçası olması ve nihayetinde sağlık odaklı işlemler olduğunun kabullenilmesi ile bilinçli güzellik ve estetik kavramı insanlar arasında yaygınlaşıyor. Böylece modern dünya akıllı ve bakımlı kadın ve erkeklerle şekilleniyor.
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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