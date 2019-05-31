Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, estetik algısının kadınlar ve erkekler üzerindeki algısına değinerek, “Estetik uygulamaları sadece kadınlar mı yaptırıyor?” sorusuna da açıklık getirdi. Günümüzde kadın ve erkek cinsiyetleri ile ilgili ayrımcı yaklaşımların giderek azalması, toplumsal algının cinsiyetlerle ilgili konularda her alanda eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayışa doğru değişime uğraması ile paralel olarak erkekler de kadınlar kadar estetik uygulamalara giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

ERKEKLERE ÖZEL ESTETİK OPERASYONLAR

Estetik uygulamaların erkeklerin ilgi odağına girmesini sağlayan en önemli unsurun saç ekimi uygulamaları olduğunu söylemek mümkün.

Erkekler için oldukça hassas bir durum olan saç dökülmesi ile ilgili sunulan çözümlerden en etkilisi olan saç ekimi ile birlikte erkeklerin estetiğe olan bakış açısı da değişime uğramaya başladı.

Saç ekimi uygulamalarından sonra erkekler için oldukça önemli olan bir diğer estetik operasyon da jinekomasti ameliyatlarıdır. Erkekte meme büyümesi olarak tanımlanan bu soruna çözüm sunan jinekomasti operasyonu sayesinde pek çok erkek dış görünüşü ile barışıyor ve öz güvenini yeniden kazanıyor.