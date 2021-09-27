Estetik için para saçmaya gerek yok! İşte estetik yaptırmış gibi görünmenizi sağlayan makyaj tüyoları

Yüzünüzde rahatsız olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz yerler mi var? O halde müjde! Bu can sıkıcı durumdan estetik ameliyat yaptırmadan kurtulabilirsiniz. Tabii birkaç makyaj tüyosunu uygulamak şartıyla! İşte estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak yöntemler...

BURNU KÜÇÜK GÖSTERMEK İÇİN TÜYOLAR

MALZEMELER

Aydınlatıcı pudra

Ten renginizden en az bir ton koyu bronzlaştırıcı pudra

Bronz allık

Dolgun ve ince uçlu iki adet makyaj fırçası

KEMERLİ BURUN İÇİN KONTÜRLEME

Göz pınarlarınızdan başlayarak burun deliklerinize doğru inen kısmı bronzlaştırıcı pudra ile gölgelendirin.

Pudranın doğal görünmesini sağlamak için dolgun makyaj fırçasıyla biraz dağıtın.

Aynı şekilde elmacık kemiklerinizin olduğu bölgeyi de bronz allık ile gölgelendirin.

UZUN BURUN İÇİN KONTÜRLEME

Burnunuzun uç kısmına bronz pudra sürerek gölgelendirin.

Burun kemiğinin üzerine aydınlatıcı uygulayın.

Derinlik kazandırmak için göz kapaklarınıza bir miktar far uygulayabilirsiniz.

GENİŞ BURUN DELİKLERİ OLANLAR İÇİN KONTÜRLEME

Burun deliklerini olduğundan daha küçük göstermek için burun delikleri üzerine bronz pudra uygulayın.

Doğal bir görünüm elde etmek için fırça yardımıyla pudrayı biraz dağıtın.

Daha sonra kaşların başlangıç noktalarından burun deliklerine doğru gölgeleme işlemi yapın.

Allık uygularken elmacık kemiklerini keskinleştirmemeye özen gösterin.

YÜZÜ ZAYIF GÖSTERMEK İÇİN TÜYOLAR

MALZEMELER

Fondöten

Pudra

Allık

Aydınlatıcı

Koyu renkli kapatıcı

Makyaj süngeri

Makyaj fırçası

ELMACIK VE ÇENE KEMİĞİNİ AYDINLATARAK YÜZÜ KÜÇÜK GÖSTERME

Cilt tonunuza uygun fondöteni yüzünüze uygulayın.

Koyu renk bir fondöten ile elmacık kemiğiniz ve çene kemiğiniz arasında ince bir hat oluşturun.

Oluşturduğunuz bu çizgiyi fırça yardımıyla dağıtın.

KAŞ KALINLAŞTIRARAK VE UZATARAK YÜZÜ İNCE GÖSTERME

Eski zamanlarda kalan ince kaş modası yüzü olduğundan daha şişman gösterir.

Bu nedenle kaşlarınızı kalınlaştırmak yüzünüzün daha ince görünmesine neden olur.

Kaşlarınızı kalınlaştırmak için kaş kaleminden yardım alabilirsiniz.

ÇENE BÖLGESİNİ KÜÇÜK GÖSTEREREK YÜZÜ ZAYIFLATMA