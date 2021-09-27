Estetik için para saçmaya gerek yok! İşte estetik yaptırmış gibi görünmenizi sağlayan makyaj tüyoları

Yüzünüzde rahatsız olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz yerler mi var? O halde müjde! Bu can sıkıcı durumdan estetik ameliyat yaptırmadan kurtulabilirsiniz. Tabii birkaç makyaj tüyosunu uygulamak şartıyla! İşte estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak yöntemler...
MALZEMELER
Aydınlatıcı pudra
Ten renginizden en az bir ton koyu bronzlaştırıcı pudra
Bronz allık
KEMERLİ BURUN İÇİN KONTÜRLEME
Göz pınarlarınızdan başlayarak burun deliklerinize doğru inen kısmı bronzlaştırıcı pudra ile gölgelendirin.
Pudranın doğal görünmesini sağlamak için dolgun makyaj fırçasıyla biraz dağıtın.
Burnunuzun uç kısmına bronz pudra sürerek gölgelendirin.
Burun kemiğinin üzerine aydınlatıcı uygulayın.
Burun deliklerini olduğundan daha küçük göstermek için burun delikleri üzerine bronz pudra uygulayın.
Doğal bir görünüm elde etmek için fırça yardımıyla pudrayı biraz dağıtın.
Daha sonra kaşların başlangıç noktalarından burun deliklerine doğru gölgeleme işlemi yapın.
MALZEMELER
Fondöten
Pudra
Allık
Aydınlatıcı
Koyu renkli kapatıcı
Makyaj süngeri
ELMACIK VE ÇENE KEMİĞİNİ AYDINLATARAK YÜZÜ KÜÇÜK GÖSTERME
Cilt tonunuza uygun fondöteni yüzünüze uygulayın.
Koyu renk bir fondöten ile elmacık kemiğiniz ve çene kemiğiniz arasında ince bir hat oluşturun.
KAŞ KALINLAŞTIRARAK VE UZATARAK YÜZÜ İNCE GÖSTERME
Eski zamanlarda kalan ince kaş modası yüzü olduğundan daha şişman gösterir.
Bu nedenle kaşlarınızı kalınlaştırmak yüzünüzün daha ince görünmesine neden olur.
ÇENE BÖLGESİNİ KÜÇÜK GÖSTEREREK YÜZÜ ZAYIFLATMA
Çene bölgenize koyu renkli fondöten uygulayın.
Bir fırça yardımıyla fondöteni dağıtın.
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