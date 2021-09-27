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Estetik için para saçmaya gerek yok! İşte estetik yaptırmış gibi görünmenizi sağlayan makyaj tüyoları

27.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük makyajınızı yaparken seviye atlamaya hazır mısınız? Birkaç ufak tüyo ile estetik yaptırmış gibi görünmeniz mümkün hale geliyor. Bu makyaj tüyoları sayesinde daha ince bir yüz ve daha küçük bir burun artık hayal değil... Gelin, estetik etkisi yaratan makyaj tüyolarına birlikte göz atalım.

Estetik için para saçmaya gerek yok! İşte estetik yaptırmış gibi görünmenizi sağlayan makyaj tüyoları

Yüzünüzde rahatsız olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz yerler mi var? O halde müjde! Bu can sıkıcı durumdan estetik ameliyat yaptırmadan kurtulabilirsiniz. Tabii birkaç makyaj tüyosunu uygulamak şartıyla! İşte estetik yaptırmışsınız gibi görünmenizi sağlayacak yöntemler...

BURNU KÜÇÜK GÖSTERMEK İÇİN TÜYOLAR

MALZEMELER

  • Aydınlatıcı pudra

  • Ten renginizden en az bir ton koyu bronzlaştırıcı pudra

  • Bronz allık

  • Dolgun ve ince uçlu iki adet makyaj fırçası

KEMERLİ BURUN İÇİN KONTÜRLEME

  • Göz pınarlarınızdan başlayarak burun deliklerinize doğru inen kısmı bronzlaştırıcı pudra ile gölgelendirin.

  • Pudranın doğal görünmesini sağlamak için dolgun makyaj fırçasıyla biraz dağıtın.

  • Aynı şekilde elmacık kemiklerinizin olduğu bölgeyi de bronz allık ile gölgelendirin.

UZUN BURUN İÇİN KONTÜRLEME

  • Burnunuzun uç kısmına bronz pudra sürerek gölgelendirin.

  • Burun kemiğinin üzerine aydınlatıcı uygulayın.

  • Derinlik kazandırmak için göz kapaklarınıza bir miktar far uygulayabilirsiniz.

GENİŞ BURUN DELİKLERİ OLANLAR İÇİN KONTÜRLEME

  • Burun deliklerini olduğundan daha küçük göstermek için burun delikleri üzerine bronz pudra uygulayın.

  • Doğal bir görünüm elde etmek için fırça yardımıyla pudrayı biraz dağıtın.

  • Daha sonra kaşların başlangıç noktalarından burun deliklerine doğru gölgeleme işlemi yapın.

  • Allık uygularken elmacık kemiklerini keskinleştirmemeye özen gösterin.

YÜZÜ ZAYIF GÖSTERMEK İÇİN TÜYOLAR

MALZEMELER

  • Fondöten

  • Pudra

  • Allık

  • Aydınlatıcı

  • Koyu renkli kapatıcı

  • Makyaj süngeri

  • Makyaj fırçası

ELMACIK VE ÇENE KEMİĞİNİ AYDINLATARAK YÜZÜ KÜÇÜK GÖSTERME

  • Cilt tonunuza uygun fondöteni yüzünüze uygulayın.

  • Koyu renk bir fondöten ile elmacık kemiğiniz ve çene kemiğiniz arasında ince bir hat oluşturun.

  • Oluşturduğunuz bu çizgiyi fırça yardımıyla dağıtın.

KAŞ KALINLAŞTIRARAK VE UZATARAK YÜZÜ İNCE GÖSTERME

  • Eski zamanlarda kalan ince kaş modası yüzü olduğundan daha şişman gösterir.

  • Bu nedenle kaşlarınızı kalınlaştırmak yüzünüzün daha ince görünmesine neden olur.

  • Kaşlarınızı kalınlaştırmak için kaş kaleminden yardım alabilirsiniz.

ÇENE BÖLGESİNİ KÜÇÜK GÖSTEREREK YÜZÜ ZAYIFLATMA

  • Çene bölgenize koyu renkli fondöten uygulayın.

  • Bir fırça yardımıyla fondöteni dağıtın.

  • Bu sayede çene bölgeniz olduğundan daha küçük görüneceği için yüzünüz de daha küçük gözükecek.
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