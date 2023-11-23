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Estetikle değişimi gündem olmuştu! Kendini spora veren Yasemin Özilhan'ın akşam yemeği sosyal medyanın diline düştü

23.11.2023 09:39 | Son Güncelleme:
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Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve şimdilerde oyunculuktan uzakta lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan son dönemde yüzündeki değişimlerle dikkat çekmişti. Lüks evinde kocaman bir spor alanı olan güzel isim son olarak yediği akşam yemeğini paylaştı sosyal medyanın diline düştü.

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyetede lüks bir hayat yaşıyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara dönmemeye karar veren Yasemin Özilhan lüks yaşantısı ve pahalı pahalı tavsiyelerle adından söz ettiriyor.

Genellikle doğal görünümüyle dikkat çeken ve beğeni toplayan Özilhan son olarak yüzündeki değişimle "Bu kim?" dedirtmişti.

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Güzel isim kendisine spora verdi. Lüks evinde kocaman bir spor odası bulunan Yasemin Özilhan son olarak akşam yemeğini paylaşınca sosyal medyanın diline düştü.

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Özilhan'ın haşlanmış yumurta, pilav ve yoğurttan oluşan akşam yemeği menüsünü görenler şaştı kaldı. Güzel isme "Paran varsın ama açsın", "İmkansız 3'lü", "Yazık ya 34 beden olmak için değer mi?" yorumları yağdı.

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Yasemin Özilhan Oyuncu ilhan
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