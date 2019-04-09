Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Meme küçültme, burun estetiği, çene estetiği gibi operasyonlar kişinin daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesini sağlamak için sıkça yapılan operasyonlar arasında yer almaktadır. Doktor seçimi, zaman planlaması ve taleplerin belirlenmesi başarılı bir operasyon için olmazsa olmazlar arasındadır.

BEKLENTİNİZİ NETLEŞTİRİN

Estetik kararı almadan önce yapılması gereken en önemli şey kesinlikle talep edilen operasyon sonucunda ne beklendiğine karar verilmesidir. Nefes alma zorluğu yaşayan bir hastanın burun estetiğinden beklentisi kusursuz bir burun görüntüsü yerine daha kaliteli nefes almayı mümkün kulan bir burun şekli olmalıdır.

Vücudu ile oranlandığı zaman memeleri küçük kalan birisi için operasyon sonrası için beklenen orantılı vücut hatları olmalıdır. Gerçekçi beklentilere sahip olarak estetik operasyon talep etmek sonuçlardan memnun kalmayı kolaylaştırır.

DOKTORUNUZ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

Estetik operasyonlardan sonra başarılı sonuçlar almak istiyorsanız mutlaka doktorunuzu dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Bu alanda uzman kişiler hem sizin için doğru olan çözümleri sunarlar hem de yaşam kalitesini ve insan psikolojisini göz önünde bulundurarak karar vermeniz için yönlendirmeler yaparlar.