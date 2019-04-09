Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Meme küçültme, burun estetiği, çene estetiği gibi operasyonlar kişinin daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesini sağlamak için sıkça yapılan operasyonlar arasında yer almaktadır. Doktor seçimi, zaman planlaması ve taleplerin belirlenmesi başarılı bir operasyon için olmazsa olmazlar arasındadır.
BEKLENTİNİZİ NETLEŞTİRİN
Estetik kararı almadan önce yapılması gereken en önemli şey kesinlikle talep edilen operasyon sonucunda ne beklendiğine karar verilmesidir. Nefes alma zorluğu yaşayan bir hastanın burun estetiğinden beklentisi kusursuz bir burun görüntüsü yerine daha kaliteli nefes almayı mümkün kulan bir burun şekli olmalıdır.
Vücudu ile oranlandığı zaman memeleri küçük kalan birisi için operasyon sonrası için beklenen orantılı vücut hatları olmalıdır. Gerçekçi beklentilere sahip olarak estetik operasyon talep etmek sonuçlardan memnun kalmayı kolaylaştırır.
DOKTORUNUZ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN
Estetik operasyonlardan sonra başarılı sonuçlar almak istiyorsanız mutlaka doktorunuzu dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Bu alanda uzman kişiler hem sizin için doğru olan çözümleri sunarlar hem de yaşam kalitesini ve insan psikolojisini göz önünde bulundurarak karar vermeniz için yönlendirmeler yaparlar.
Alanında uzman ve başarılı bir estetik cerrah kilo vermeniz için liposuction yaptırmanızı önermez ya da sadece istediğiniz için vücudunuzun taşıyamayacağı boyutlarda bir silikon ile meme büyütme estetiği yapmayı onaylamaz. Bu nedenle doktorunuz ile iletişimde olmanız, doktorunuza güvenmeniz önemlidir.
OPERASYON ÖNCESİ HAZIRLIKLARI ES GEÇMEYİN!
Estetik ameliyatların keyfi yaptırıldığını bu nedenle de kolay uygulamalar olduklarını düşünen çok sayıda insan olsa da bu operasyonlarda herhangi bir cerrahi müdahale kadar riskli ve zordur.
Bu nedenle operasyondan önce ruhsal ve fiziksel olarak hazırlanmak önemlidir. Kişinin ortaya çıkacak değişime hazır olması, beklentilerine alışması, doğru zamanı seçmesi ve fiziksel olarak doktoru tarafından verilen hazırlıkları yapması önemlidir.
Bu süreçte sigarayı bırakmak, alkol kullanmamak, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamak gibi operasyonun seyrini büyük ölçüde etkileyecek adımları es geçmemelisiniz.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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