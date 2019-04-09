KADIN

Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Estetik operasyonlar kişilerin hem dış görünüş olarak daha iyi ve öz güvenli hissetmesini sağlamak hem de uygulama yapılan bölgenin işlevselliğini arttırarak kişinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılırlar. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetik yaptırmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi.

Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Meme küçültme, burun estetiği, çene estetiği gibi operasyonlar kişinin daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesini sağlamak için sıkça yapılan operasyonlar arasında yer almaktadır. Doktor seçimi, zaman planlaması ve taleplerin belirlenmesi başarılı bir operasyon için olmazsa olmazlar arasındadır.

BEKLENTİNİZİ NETLEŞTİRİN

Estetik kararı almadan önce yapılması gereken en önemli şey kesinlikle talep edilen operasyon sonucunda ne beklendiğine karar verilmesidir. Nefes alma zorluğu yaşayan bir hastanın burun estetiğinden beklentisi kusursuz bir burun görüntüsü yerine daha kaliteli nefes almayı mümkün kulan bir burun şekli olmalıdır.

Vücudu ile oranlandığı zaman memeleri küçük kalan birisi için operasyon sonrası için beklenen orantılı vücut hatları olmalıdır. Gerçekçi beklentilere sahip olarak estetik operasyon talep etmek sonuçlardan memnun kalmayı kolaylaştırır.

DOKTORUNUZ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

Estetik operasyonlardan sonra başarılı sonuçlar almak istiyorsanız mutlaka doktorunuzu dikkatli bir şekilde dinlemelisiniz. Bu alanda uzman kişiler hem sizin için doğru olan çözümleri sunarlar hem de yaşam kalitesini ve insan psikolojisini göz önünde bulundurarak karar vermeniz için yönlendirmeler yaparlar.

Alanında uzman ve başarılı bir estetik cerrah kilo vermeniz için liposuction yaptırmanızı önermez ya da sadece istediğiniz için vücudunuzun taşıyamayacağı boyutlarda bir silikon ile meme büyütme estetiği yapmayı onaylamaz. Bu nedenle doktorunuz ile iletişimde olmanız, doktorunuza güvenmeniz önemlidir.

OPERASYON ÖNCESİ HAZIRLIKLARI ES GEÇMEYİN!

Estetik ameliyatların keyfi yaptırıldığını bu nedenle de kolay uygulamalar olduklarını düşünen çok sayıda insan olsa da bu operasyonlarda herhangi bir cerrahi müdahale kadar riskli ve zordur.

Bu nedenle operasyondan önce ruhsal ve fiziksel olarak hazırlanmak önemlidir. Kişinin ortaya çıkacak değişime hazır olması, beklentilerine alışması, doğru zamanı seçmesi ve fiziksel olarak doktoru tarafından verilen hazırlıkları yapması önemlidir.

Bu süreçte sigarayı bırakmak, alkol kullanmamak, kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamak gibi operasyonun seyrini büyük ölçüde etkileyecek adımları es geçmemelisiniz.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
Facebook: @drturkyilmaz
Instagram: @drturkyilmaz
YouTube - Op. Dr. Burak Türkyılmaz

Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktıAstronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Burun, yüz, meme gibi ameliyatlardan sonra geliyor! Nedeni ise...Burun, yüz, meme gibi ameliyatlardan sonra geliyor! Nedeni ise...
Artık o da var! Ezberleri bozduArtık o da var! Ezberleri bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Estetikte dikkat edilmesi gereken hususlar estetik

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamilelik pozu!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den hamilelik pozu!

Hadise'den seksi kostüm! Konsere damga vurdu

Hadise'den seksi kostüm! Konsere damga vurdu

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Yasak Elma'ya damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran öpüşme sahnesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir?

Burun, yüz, meme gibi ameliyatlardan sonra geliyor! Nedeni ise...

Günümüz modasının yüzünü değiştiren 10 mükemmel model

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Burun estetiğinde yeşil meyve tüyosu

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

En güzel kozmetik: Uyku!

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Sadece kendileri değil kokuları da ünlü! İşte ünlü kadınların çantalarından ayırmadığı parfümler

Sansasyon kraliçesi! Vücudunun ölçüsünü aldırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.