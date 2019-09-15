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Eşyalarından önce Türk bayrağını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:57 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında önce evinin çatısındaki Türk bayrağını kurtaran Erdoğan Özdemir: - "Alevler yaklaşınca telaşa kapıldık. Arkadaşım hayvanları çıkarıyordu. Benim de o anda bayrak aklıma geldi. Direkt çatıya çıkıp bayrağı indirdim"

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangında, önce evinin çatısındaki Türk bayrağını kurtaran Erdoğan Özdemir, "Alevler yaklaşınca telaşa kapıldık. Arkadaşım hayvanları çıkarıyordu. Benim de o anda bayrak aklıma geldi. Direkt çatıya çıkıp bayrağı indirdim." dedi.

Koyundere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 33 yaşındaki Özdemir'in, dün evine yakın makilik alanda çıkan yangında bayrağı kurtardığı görüntüler, kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yer buldu.

Özdemir, yaptığı açıklamada, arkadaşıyla yemek yerken dumanların yükseldiğini gördüğünü söyledi. Ateşin kendilerine gelmeyeceğini zannettiklerini anlatan Özdemir, "Aradan biraz zaman geçince alevler bizim bulunduğumuz mevkiye yaklaştı. Alevler yaklaşınca telaşa kapıldık. Arkadaşım hayvanları çıkarıyordu. Benim de o anda bayrak aklıma geldi. Direkt çatıya çıkıp bayrağı indirdim." diye konuştu.

Özdemir, bayrağı indirdikten sonra arkadaşına verdiğini, daha sonra itfaiye ekiplerine yardıma gittiğini belirterek, "Önce bayrak vatan, millet, onur, gurur, şeref bayrak olduğu için aklıma ilk etapta onu indirmek geldi." ifadelerini kullandı.

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