Et beni nasıl düşer? İşte evde uygulayabileceğiniz tedavi yolları

Et benlerinden kurtulmanın etkili yolları...

Et benlerinden kurtulamanın 8 etkili yolu

1 / 8 Önce doktorunuzu ziyaret edin Bu ev ilaçlarını denemeden önce aile doktorunuzu veya dermatoloğunuzu ziyaret etmelisiniz. Et beni atipik veya şüpheli görünebilir ve doktor bir önlem olarak biyopsi yapabilir.

2 / 8 Elma sirkesi Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesinin sağlığınıza birçok yararı vardır. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve et beninin düşmesini sağlar. Bir parça pamuğu elma sirkesine batırın ve fazla suyunu sıkın. Et beninin üzerine yerleştirin ve bir bandajla sarın. Bir gece bekleyin. İşlemi et beni koyulaşana ve düşene kadar günlük olarak tekrarlayın.

3 / 8 Çay ağacı yağı % 100 çay ağacı yağı antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Önce etkilenen bölgeyi temizleyin. Pamuklu ped üzerine 3 damla çay ağacı yağı dökün. Hafif masajla cildinize sürün. Daha iyi sonuç için günde 3-4 kez tekrarlayın.

4 / 8 Kekik yağı ve hindistancevizi yağı Kekik yağı, doğal bir antimikrobiyal ve antimelanomik bir ilaçtır. Hindistan cevizi yağı, güçlü antibakteriyel özellikleri sayesinde siğillerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan lorik asitle doludur. 4-5 damla hindistancevizi yağı ile 2-3 damla kekik yağını karıştırın. Etkilenen bölgeyi ılık suyla temizleyin. Karışımı bir pamuklu çubuk üzerine koyun ve et beninize uygulayın. Et beni koyulaşana ve kuruyana dek günde 2-3 kez tekrarlayın.

5 / 8 Limon suyu Limon suyu, sitrik asit bakımından zengindir, bu da ölü hücreleri uzaklaştırmaya ve et benlerini kurutmaya yardımcı olur. Birkaç hafta limon suyu uygularsanız, et beninin yavaşça ayrışmaya başlayacağını fark edeceksiniz. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Doğrudan pamuklu bir ped üzerine biraz taze limon suyu sıkın. Günde 2-3 kez uygulayın.

6 / 8 Aloe vera suyu Aloe vera, anti-oksidan ve yara iyileştirici özellikleri ile yaygın olarak bilinir. Etkilenen bölgeyi temizleyin. Biraz aloe vera suyu alın birkç dakika boyunca masaj yapın. Günde 2-3 kez tekrarlayın.

7 / 8 Ezilmiş Sarımsak Ezilmiş Sarımsak Sarımsak et benlerine karşı doğal bir antimikrobiyal ve antifungal (mantar öldürücü) bşr ilaçtır. Tatsız kokabilir, ancak birkaç günlük tedaviden sonra cildiniz pürüzsüz olacaktır. 2-3 taze sarımsağı ezin ve bir parça pamuğun üzerine koyun. Bir bandajla sarın ve bir gece bekletin. 2-3 gece tekrarlayın.