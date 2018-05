Et beni nasıl düşer? İşte evde uygulayabileceğiniz tedavi yolları

Et benlerinden kurtulmanın etkili yolları...

Bu ev ilaçlarını denemeden önce aile doktorunuzu veya dermatoloğunuzu ziyaret etmelisiniz. Et beni atipik veya şüpheli görünebilir ve doktor bir önlem olarak biyopsi yapabilir.

2 / 8 Elma sirkesi

Harika bir salata sosu olmasının yanı sıra, elma sirkesinin sağlığınıza birçok yararı vardır. Doğal olarak asidiktir ve cilt dokusunun kırılmasına yardımcı olur ve et beninin düşmesini sağlar. Bir parça pamuğu elma sirkesine batırın ve fazla suyunu sıkın. Et beninin üzerine yerleştirin ve bir bandajla sarın. Bir gece bekleyin. İşlemi et beni koyulaşana ve düşene kadar günlük olarak tekrarlayın.