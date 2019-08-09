KADIN

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BESLENME HABERLERİ  | 09.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminde aşırıya kaçılması; diyabetten kalbe, tansiyondan mideye birçok sıkıntıya yol açabilirken, kontrolsüz tüketim kilo almayı da kaçınılmaz hale getiriyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, ailelerin bir araya geldiği, geniş sofraların kurulduğu ve ziyaretlerin yapıldığı bayram günlerinde birbirinden lezzetli ev yemekleri ve tatlı ikramlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Etin yanında hem sağlık hem de formda kalabilmek için mutlaka salata tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, bayramdan kilo almadan çıkabilmek için dikkat edilmesi gereken 6 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HAREKET EDİN

Et sindirimi zor bir besin. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik de hem pişirmede hem de sindirimde daha fazla zorluğa yol açıyor. Bu nedenle yemek yedikten iki saat sonra dışarı çıkıp açık havada yürüyüş yapmak hem sindirim sisteminiz hem de kilonuzu korumanız için gerekli. En az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşü ihmal etmeyin.

KAHVALTIDA BU BESİNLERDEN KAÇININ

Bayramda kilo alımından kaçınmak için uyulması gereken ilk kural, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak.

Poğaça ve börek gibi hamur işlerinden, kızartmadan, sosis, salam gibi fayda yerine zarar veren besinlerden kaçının. Bunun yerine tüm gün iştah kontrolü sağlamak açısından bol posalı besinler yani domates, salatalık, bol yeşillik tüketin. Kaliteli bir protein kaynağı olarak öne çıkan aynı zamanda diyet dostu olan haşlanmış yumurtayı ihmal etmeyin.

ARA ÖĞÜN YAPIN

Gün boyunca öğün atlamak daha fazla acıkmanıza ve büyük porsiyonlarda besin tüketmenize neden olabileceğinden ara öğünü ihmal etmeyin. Ara öğünde meyve, çiğ fındık-badem ve ceviz, süt, yoğurt, ayran gibi besinler arasından tercih yapabilirsiniz. Misafirlikte sunulan ikramları da ara öğün yerine sayabilirsiniz. Şerbetli tatlılar veya çikolata yerine sütlü tatlıları tercih edebilir gün içinde daha az kalori alımı sağlayarak kilo artışına engel olabilirsiniz.

1

SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Özellikle sıcaklar ile birlikte terleme arttığı için her gün, kilo başına en az 30ml (60kg iseniz 1800ml) su tüketin. Bayram ziyaretlerinde içilen çay ve kahve kafein nedeniyle idrar atımını hızlandırdığından çay ve kahvede aşırıya kaçmayın. Susuzluk hissi çoğu zaman açlık hissiyle karıştırıldığı için gıda tüketimi de bu sebeple artabildiğinden vücudunuzu susuz bırakmayın.

SALATAYI İHMAL ETMEYİN

Akşam yemeğinizde et olacaksa mutlaka öğle yemeğinizde sebze olmasına özen gösterin. Ayrıca yemeğin yanında pilav, makarna, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek yardımcı yemeklerden uzak durun. Et ile birlikte C vitamininden zengin bol limonlu yeşil salata tüketin. Salata hem etteki demirin daha iyi emilmesine yardımcı oluyor hem de içerdiği yüksek lif sayesinde daha uzun süre tok kalarak kilo kontrolü sağlanabiliyor. Yemeklerin pişirme yöntemlerine de dikkat edin ve kızartmalı, kavurmalı yemekler yerine fırında veya ızgara yöntemini tercih edin.

ETİ GÜNDE 1 KEZ TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Kurban Bayramı gibi etin yoğunlukta tüketildiği bir bayramı kilo almadan geçirmek istiyorsanız, eti günde bir defadan fazla tüketmemeye çok dikkat etmelisiniz. Hem öğle hem akşam yemeklerinde et tüketiminin olması kilo artışına sebep olduğu gibi kalp ve tansiyon hastaları olanlar için de oldukça risklidir” diyor.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı
Baş tacı edeceksiniz bir haftada etkisini gösteriyorBaş tacı edeceksiniz bir haftada etkisini gösteriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı beslenme formunuzu korumanın püf noktaları

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor

Bunu yaptıktan hemen sonra duş almayın

Bunu yaptıktan hemen sonra duş almayın

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Binlerce yıldır kullanılıyor ama sirkeli su işe yarıyor mu?

Binlerce yıldır kullanılıyor ama sirkeli su işe yarıyor mu?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi altın kadar değerli oldu

Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi altın kadar değerli oldu

Diyetlerde aralıklı oruç akımı 'intermittent fasting' nedir?

Diyetlerde aralıklı oruç akımı 'intermittent fasting' nedir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Uzmanlardan Kurban Bayramı’nda beslenme uyarısı

Bir hafta boyunca kereviz yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak?

Baş tacı edeceksiniz bir haftada etkisini gösteriyor

Kilo verme sürecini kabusa çevirmeyin, sağlığınızdan olmayın

Kilo verme sürecini kabusa çevirmeyin, sağlığınızdan olmayın

Aç karnına sirkeli su içmek gerçekten işe yarıyor, kilo verdiyor mu?

Binlerce yıldır kullanılıyor ama sirkeli su işe yarıyor mu?

Tüm zamanların en etkili mucizevi karışımı! Hem vücudu temizliyor, hem yağ yaktırıyor

Tüm zamanların en etkili mucizevi karışımı!

Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz meyveleri kilo aldırıyor

Porsiyon kontrolü yapılmayan yaz meyveleri kilo aldırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.