Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Et sindirimi zor bir besin. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik de hem pişirmede hem de sindirimde daha fazla zorluğa yol açıyor. Bu nedenle yemek yedikten iki saat sonra dışarı çıkıp açık havada yürüyüş yapmak hem sindirim sisteminiz hem de kilonuzu korumanız için gerekli. En az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşü ihmal etmeyin.

ARA ÖĞÜN YAPIN

Gün boyunca öğün atlamak daha fazla acıkmanıza ve büyük porsiyonlarda besin tüketmenize neden olabileceğinden ara öğünü ihmal etmeyin. Ara öğünde meyve, çiğ fındık-badem ve ceviz, süt, yoğurt, ayran gibi besinler arasından tercih yapabilirsiniz. Misafirlikte sunulan ikramları da ara öğün yerine sayabilirsiniz. Şerbetli tatlılar veya çikolata yerine sütlü tatlıları tercih edebilir gün içinde daha az kalori alımı sağlayarak kilo artışına engel olabilirsiniz.

SU İÇMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Özellikle sıcaklar ile birlikte terleme arttığı için her gün, kilo başına en az 30ml (60kg iseniz 1800ml) su tüketin. Bayram ziyaretlerinde içilen çay ve kahve kafein nedeniyle idrar atımını hızlandırdığından çay ve kahvede aşırıya kaçmayın. Susuzluk hissi çoğu zaman açlık hissiyle karıştırıldığı için gıda tüketimi de bu sebeple artabildiğinden vücudunuzu susuz bırakmayın.

SALATAYI İHMAL ETMEYİN

Akşam yemeğinizde et olacaksa mutlaka öğle yemeğinizde sebze olmasına özen gösterin. Ayrıca yemeğin yanında pilav, makarna, börek gibi karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek yardımcı yemeklerden uzak durun. Et ile birlikte C vitamininden zengin bol limonlu yeşil salata tüketin. Salata hem etteki demirin daha iyi emilmesine yardımcı oluyor hem de içerdiği yüksek lif sayesinde daha uzun süre tok kalarak kilo kontrolü sağlanabiliyor. Yemeklerin pişirme yöntemlerine de dikkat edin ve kızartmalı, kavurmalı yemekler yerine fırında veya ızgara yöntemini tercih edin.

ETİ GÜNDE 1 KEZ TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, “Kurban Bayramı gibi etin yoğunlukta tüketildiği bir bayramı kilo almadan geçirmek istiyorsanız, eti günde bir defadan fazla tüketmemeye çok dikkat etmelisiniz. Hem öğle hem akşam yemeklerinde et tüketiminin olması kilo artışına sebep olduğu gibi kalp ve tansiyon hastaları olanlar için de oldukça risklidir” diyor.