Etin yanında mutlaka salata tüketin! Bayramda formunuzu korumanın 6 püf noktası

Etin yanında hem sağlık hem de formda kalabilmek için mutlaka salata tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, bayramdan kilo almadan çıkabilmek için dikkat edilmesi gereken 6 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HAREKET EDİN

Et sindirimi zor bir besin. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik de hem pişirmede hem de sindirimde daha fazla zorluğa yol açıyor. Bu nedenle yemek yedikten iki saat sonra dışarı çıkıp açık havada yürüyüş yapmak hem sindirim sisteminiz hem de kilonuzu korumanız için gerekli. En az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşü ihmal etmeyin.

KAHVALTIDA BU BESİNLERDEN KAÇININ

Bayramda kilo alımından kaçınmak için uyulması gereken ilk kural, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak.

Poğaça ve börek gibi hamur işlerinden, kızartmadan, sosis, salam gibi fayda yerine zarar veren besinlerden kaçının. Bunun yerine tüm gün iştah kontrolü sağlamak açısından bol posalı besinler yani domates, salatalık, bol yeşillik tüketin. Kaliteli bir protein kaynağı olarak öne çıkan aynı zamanda diyet dostu olan haşlanmış yumurtayı ihmal etmeyin.